Concret, Ministrul Muncii vorbește despre Ordonanţa de urgenţă a Guvernului care a fost modificată la sfârșitul lunii mai de Camera Deputaților pentru a extinde categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID. Deputații au decis atunci ca stimulentul să fie acordat şi pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

„Acum două luni, în plină perioadă de criză, din grijă pentru beneficiari: bătrâni, persoane adulte sau copii aflați în sistemul rezidențial, am cerut angajaților acestor centre să rămână în izolare preventivă la locul de muncă timp de 14 zile. Considerând că au făcut un efort suplimentar, am cerut, ulterior, în guvern și am primit susținere pentru acordarea unui stimulent de 1150 lei. Doar pentru ZILELE în care au existat măsurile de “carantină instituționalizată”, cum am numit-o.

Când Ordonanța cu această măsură ajungea în Parlament, mă străduiam să organizez resursele financiare identificate pentru acoperirea acestui stimulent. Aici Ministerul Fondurilor Europene mi-a acordat tot sprijinul.

Adoptată în Parlament, urma punerea în practică pentru acești salariați care traversaseră o perioadă cu mai multe responsabilități decât într-una normală. PSD m-a blocat!

În paralel, o altă Ordonanță de guvern prin care Ministerul Sănătății acorda un alt tip de stimulent pe LUNĂ pentru personalul medical aflat în prima linie în lupta împotriva coronavirus era modificată de PSD în Parlament în sensul că au introdus, populist (cum fac!) un paragraf la această Ordonanță prin care nu numai personalul medical ci și toți angajații din sistemul de asistență socială urmau să beneficieze de câte 2500 Lei pe perioadă de două luni. TOȚI! Indiferent dacă au avut sau nu de-a face cu lupta împotriva COVID-19.

Fără nicio estimare bugetară, fără să-și asume consecințele unui asemenea mod falimentar de a lua decizii, pe spatele bugetului public.

Schimbarea făcută de PSD are următoarele consecințe concrete:

– Nu sunt identificate fonduri pentru o plată sigură tuturor angajaților din asistență socială. Este din seria: noi v-am dat, chiar dacă știu că aruncă bugetul în aer dublând, triplând cheltuieli publice într-o perioadă grea, din punct de vedere economic.

– Nu există nicio metodologie prin care să se poată identifica categoriile de angajați, altele decât cele aflate în izolare preventivă la locul de muncă (cu privire la care avem, totuși, o evidență și care au acționat în prima linie pentru combaterea COVID-19). Se deschide calea către plata din bani publici către oricine pretinde că a avut legătură cu lupta anticovid.

– PSD aruncă autoritățile locale în faliment. Prin amendamentul PSD, autoritățile publice locale trebuie să plătească acest stimulent tuturor angajaților din sistemul public de asistență socială, MMPS trebuie să îi plătească pe cei din sistemul privat.

Pentru că sunt un om corect care știe că bugetul public nu este nelimitat și că banii publici se cheltuie pe principii corecte, nu se aruncă în aer, insist că plata trebuie făcută doar celor care au fost implicați în lupta COVID-19 și care au primit sarcini suplimentare. Nici nu le-a păsat de corectitudine. Am făcut tot posibilul, alături de colegii mei parlamentari PNL, să convingem Parlamentul de absurdul acestei situații.

Am nevoie de sprijinul primarilor, președinților de consilii județene, al oamenilor responsabili să înțeleagă că acolo unde nu există corectitudine, ci doar populism, lucrurile degenerează.

Caut soluții pentru a reveni la normalitate și în această problemă.

De la buna mea intenție, să apreciez munca unor persoane care au făcut un efort suplimentar, s-a ajuns la un blocaj marca PSD”, scrie Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook.

