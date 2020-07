Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, are o veste excelentă pentru zeci de mii de pensionari din întreaga ţară. Ei vor primi câte 180 de lei în plus faţa de pensie, în fiecare lună, sub formă de tichete electronice pentru a-şi putea achiziţiona o masă caldă.

Nu toţi pensionarii vor primi acest ajutor, a precizat ministrul, ci cei care au peste 75 de ani şi venituri la nivelul indemnizaţiei sociale de 704 lei. Întreg programul este finanţat prin intermediul fondurilor europene, motiv pentru care Violeta Alexandru a ţinut să-i mulţumească în mesajul său ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Violeta Alexandru: Poți să faci bine într-o funcție publică!

„Aici un rezultat concret. Cu toate urgențele zilnice nu mai reușeam să vorbesc despre el. Un mic sprijin pentru pensionarii cu vârsta de peste 75 de ani și cu 704 lei la care mă tot gândesc. Anul acesta esta așa dificil în contextul pandemiei dar oricând se poate face ceva, sunt acolo.

Mulțumesc, Marcel Boloș, Ministrul Fondurilor Europene!

Aproximativ 130 milioane euro pentru acest program finanțat din fonduri europene, fiecare persoană urmând să primească 180 lei/lună sub forma tichetelor electronice. Se vor folosi doar pentru achiziționarea mâncării calde de la unitățile autorizate. Primăriile vor transmite atât tichetele către pensionari cât și informații cu privire la unitățile autorizate, acolo unde acestea se pot utiliza.

Poți să faci bine într-o funcție publică!”, este mesajul postat de Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook, puţin după miezul nopţii.