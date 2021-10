Institutul Portughez pentru Mare şi Atmosferă (IPMA) vine cu precizări de ultimă oră. Potrivit sursei citate, un nor de gaze provenite din erupția vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniolă La Palma a ajuns în Portugalia.

Presa internațională scrie că norul conține dioxid de sulf și se deplasează la peste 3.000 de metri altitudine. Totodată, potrivit sursei citate, în momentul de față, concentrațiile acestui gaz toxic la suprafața pământului, însă nu este exclus ca acestea se coboare. IPMA mai precizează că norul toxic va rămâne în regiune până vineri, 15 octombrie cel puțin.

Concentrația maximă a dioxidului de sulf va ajunge la 46 de micrograme pe kilogram la 6.000 de metri altitudine, făcând aerul toxic la inhalat, mai arată sura citată.

De menționat este faptul că, potrivit informațiilor aduse de programul european Copernicus, de monitorizare a Pământului din satelit, există în acelșai timp o cantitate semnificativă de cenușă vulcanică deplasată spre est, din cauza vânturilor puternice din ultimele zile.

Acum, specialiștii portughezi au precizat că vor continua să urmărească îndeaproape evoluția situației.

Amintim faptul că vulcanul Cumbre Vieja a erupt pe 19 septembrie și a distrus o suprafață de 656 hectare. Erupția a dus la evacuarea a peste 6.000 de persoane din zonele afectate, unde în ultimele ore au fost înregistrate 20 de mișcări seismice.

Un alt nor toxic a lovit România

O situație similară s-a mai produs și la finele lunii septembrie. Un nor de cenușă ă rezultat din erupţia vulcanului Cumbre Vieja din Insulele Canare (Spania) ajunsese atunci în România.

Meteorologul de serviciu din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) declara atunci pentru Agerpres că norul este deja pe teritoriul țării, fiind înregistrată cea mai mare intensitate a concentrațiilor de dioxid de sulf în cursul zilei de luni, 27 septembrie.

În ceea ce privește un eventual pericol, meteorologul spunea că în Europa nu s-a întâmplat nimic, iar România nu va simți nici ea efectele acestuia.

„Norul de cenuşă a intrat, deja, în România şi va rămâne încă două-trei zile pe teritoriu. Astăzi e intensitatea mai mare a concentraţiilor de dioxid de sulf. Concentraţia este pe toată coloana, însă la sol valoarea acestora este mică. În general, însă concentraţiile vor fi mici, nu sunt mari fluctuaţii. Concentraţia mare este sus între 5 şi 10 kilometri, undeva chiar şi deasupra norilor. Din acest motiv, acest nor nu prea o să ne influenţeze pe noi. Cu cât înaintăm spre sfârşitul săptămânii, norul se cam disipează. Acesta a venit disipat, oricum…

E greu de spus cum vor influenţa ploile efectele acestui nor. Noi estimăm că baza norilor va fi destul de jos, undeva sub 5 – 7 km şi atunci nu antrenează particulele de dioxid de sulf. Oricum, dacă se va întâmpla asta nu cred că va fi un pericol. Nu am auzit nicăieri prin Europa să se fi întâmplat ceva. Acest nor va dispărea cam spre jumătatea săptămânii şi va avea concentraţi foarte mici”, declara specialistul ANM, pentru sursa citată.