Grecia se confruntă cu un val de cutremure puternice, iar autoritățile au declarat stare de urgență pe insula Santorini. În acest context, mulți români se întreabă dacă activitatea seismică din zonă ar putea avea un impact asupra țării noastre. Seismologul Gheorghe Mărmureanu liniștește populația, explicând că doar Vrancea reprezintă un real pericol pentru România. Potrivit specialistului, nu sunt așteptate cutremure devastatoare în viitorul apropiat, iar mișcările tectonice din Grecia nu influențează activitatea seismică din țara noastră.

Autoritățile elene au declarat stare de urgență pe insula Santorini, după ce o serie de seisme puternice au zguduit regiunea. Peste 10.000 de locuitori și turiști au fost evacuați ca măsură preventivă, iar activitatea turistică a fost oprită temporar.

Ministerul pentru Crize Climatice și Protecție Civilă din Grecia a anunțat că măsura va fi menținută până pe 3 martie, timp în care vor fi evaluate riscurile și vor fi luate decizii suplimentare pentru siguranța populației.

Seismele din Santorini au reaprins discuțiile despre activitatea seismică globală și despre impactul pe care aceste mișcări tectonice îl pot avea asupra altor țări.

În acest context, seismologul român Gheorghe Mărmureanu a explicat cum sunt afectate zonele seismice din România de astfel de evenimente.

Expertul în seismologie Gheorghe Mărmureanu a explicat că seismele care au loc în Santorini sunt locale și nu au legătură cu activitatea seismică din România.

„Nu vă îngrijorați, acele cutremure sunt locale, nu au nicio legătură cu România. Eu am fost în foarte multe locuri din lume, pentru studii, dar în Santorini nu am mers tocmai pentru că nu ne afectează direct, sub nicio formă, chiar dacă par oarecum aproape de noi. Acolo, în Santorini, este o poveste mai veche, de-a lungul vremii s-a tot înregistrat o activitate seismică frecventă”, a explicat Mărmureanu.