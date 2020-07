Victor Ponta a reacționat miercuri cu privire la execuția bugetară la jumătatea anului, publicată de Ministerul de Finanțe.

Fostul premier susține că vor urma ani mai grei ca niciodată pentru România, care va intra într-o criză multiplă, economică, socială și poate medicală, fără a avea oamenii care să fie capabili să o scoată din furtună.

”Dezastru pe termen lung”

”Aceste cifre arata un DEZASTRU pe termen lung – dar trebuie explicate oamenilor !

Aceste miliarde din imprumuturi cu dobanzi mari cheltuite in aceasta perioada se Guvern trebuie platite in anii care vin de catre romani ( prin taxe, inpozite si prin scaderea cheltuielilor cu salarii, pensii, sanatate, educatie, Infrastructura, cultura, mediu samd)!

Basescu a luat un imprumut de 20 miliarde de la FMI ( BM si CE) pentru 4 ani de guvernare / Orban cheltuie 20 de miliarde intr-un singur an / si sa vedeti ce urmeaza din 2021!

In primele 6 luni Guvernul a cheltuit cu 10 MILIARDE de EURO mai mult decat a incasat la Buget ( desi Pandemia a afectat tara practic de la jumatatea lunii Martie) / in cea mai optimista situatie in celelalte 6 luni pana la sfarsitul anului 2020 aceasta suma se va dubla = TOTAL 20 MILIARDE EURO ! Bani pe care din 2021 trebuie sa incepem sa ii dam inapoi ( plus dobanzi)”, a scris Ponta pe Facebook.

”Știți ce a urmat în 2010 pentru România”

”Comparatia cu alti ani este importanta :

1. In 2009 cand era Criza Economica in primele 6 luni deficitul Guvernului Boc a fost de 2 miliarde de euro ( fata de 10 acum) – si stiti ce a urmat in 2010 pt Romania

2. In 2015, cand nu era criza economica, dar era Guvernul Ponta cel rau ( ciuma rosie, corupti, plagiatori, dosare la DNA, atacuri din partea noului Presedinte, proteste ….) in primele 6 luni ale anului deficitul a fost de 1 miliard de euro ( fata de 10 miliarde acum) provenit din reducerea generala a taxelor si din cofinantarea proiectelor de infrastructura din bani europeni.

O alta explicatie importanta este referitoare la sursa acestui deficit – pe ce s-au cheltuit acesti 10 miliarde euro in 6 luni : nu exista nicio schimbare in ce priveste capacitatea de tratament a bolnavilor / nu s-a facut niciun metru de Autostrada, nu exista nicio scoala noua sau modernizata, nu s-a crescut nicio pensie si niciun salariu , nu s-a redus nicio taxa sau impozit !”, a explicat fostul premier.

”România nu are bani”

”Nimeni nu stie si nimeni nu explica unde sunt banii !

Este clar pentru orice om acum faptul ca Alegerile din 2020 vor fi aranjate in asa fel incat PNL sa ramana la Guvernare ( cu sprijinul si complicitatea directa a PSD – care probabil isi doresc sa intre in Coalitie cu PNL pe post de “vioara a doua” ) / avem deci Guvern PNL cu PSD in coada – atat stim sigur / dar 2021 -2024 inseamna ani de criza economica ( sigur) , criza medicala ( posibil) , criza sociala ( sigur) – iar Romania NU are bani, nu are un Plan serios de redresare , nu are oameni pregatiti sa conduca tara in vreme de furtuna !

Noi, cei de la PRO Romania putem acum sa explicam ce se intampla, sa oferim solutii , sa criticam, sa pregatim oameni si proiecte pentru 2024 / dar pentru Romania anii care urmeaza vor fi mai grei ca niciodata!”, avertizează Victor Ponta.