Viktor Orbán: În locul unei Europe a națiunilor, la Bruxelles se contruiește un superstat european

În discursul rostit la o conferință intitulată „Ziua independenței Ungariei”, care a avut loc sâmbătă, la Budapesta, Viktor Orbán a subliniat: „gonim” spre o Europă Unită de natură imperială, în locul unei Europe a națiunilor, la Bruxelles se construiește un superstat european pentru care nimeni nu a dat împuternicire. „Nu există un demon european, sunt doar națiuni, iar fără demoni nu se poate construi o democrație.

De aceea, construirea imperiului la Bruxelles va duce în mod necesar la lipsa democrației. Ceea ce nu mi-aș dori, este cu totul altceva. Noi vrem democrația democrațiilor a cărei bază este dată de națiunile europene. Să nu ne fie teamă să spunem, noi democrații care stăm pe o bază națională ne opunem constructorilor imperiului care, de fapt, sunt și adversarii democrației”, a subliniat premierul ungar, care a precizat: în lipsa unui succes economic comun, UE se va destrăma. „De aceea pentru noi, care suntem adepții Uniunii Europene, trebuie să susținem o politică care se concentrează exclusiv asupra succesului economic comun”, a mai spus Viktor Orbán, care a subliniat: Următorul deceniu va fi era provocărilor periculoase, a migrațiilor, a epidemiilor și pandemiilor, iar în această eră periculoasă trebuie asigurată securitatea și trebuie să avem succes în economia mondială. Restabilirea democrației europene reprezintă premizele succesului.

Mesajul transmis de Viktor Orbán de Ziua independenței Ungariei

În interesul apărării identității naționale și constituționale ale statelor membre ale UE trebuie înființată o nouă instituție, prin implicarea instanțelor constituționale ale statelor membre. Premierul a mai afirmat că Parlamentul European s-a dovedit a fi o fundătură din punctul de vedere al democrației europene, motiv pentru care trebuie intensificat rolul parlamentelor naționale. Viktor Orbán a propus ca parlamentele naționale să trimită reprezentanți în Parlamentul European, după modelul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Pe lângă aceasta, parlamentelor naționale trebuie să li se asigure dreptul de a stopa procesul legislativ al UE în cazul în care acestea constată că acest proces încalcă competențele naționale, respectiv trebuie aplicată procedura „cartonașul roșu”, a precizat permierul. În discursul său, Viktor Orbán a subliniat: „Azi este Ziua independenței Ungariei, în urmă cu 30 de ani am câștigat războiul rece și s-a demonstrat: singurul mijloc care ține împreună tabăra socialistă, respectiv armata și violența numai pot fi desfășurate de sovietici. Popoarele din Europa Centrală au căștigat ultima bătălie a războiului rece. Atunci, nu a sosit libertatea, ci a fost câștigată de noi, comunismul nu s-a răsturnat, ci l-am răsturnat noi, zidul Berlinului nu s-a dărâmat, ci l-am dărâmat noi, sovieticii nu au plecat, ci i-am îndepărtat noi”. Premierul a mai subliniat în discursul rostit la conferință: Și azi suntem aceiaşi care am fost, ultimii luptători pentru libertate ai Europei, care trăiesc și azi, iar istoria Europei nu s-a schimbat, ci am schimbat-o noi. În opinia lui Viktor Orbán, „Europa nu se va îmbunătății, nu se va transforma nici acum de la sine, ci noi trebuie să o transformăm, să o reparăm și să o conducem înapoi spre calea corectă, care a fost cândva o cale de succes”