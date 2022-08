„Bruxellesul nu este șeful nostru. Suntem o națiune maghiară independentă, suverană”, a scris Viktor Orban, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit premierului maghiar, țara participă la deciziile comune și, dacă acestea nu sunt potrivite pentru Budapesta, vorbește deschis despre asta şi îşi exprimă opiniile.

Orban a menționat că Uniunea Europeană nu este la Bruxelles, ci la „Viena , Budapesta, Varșovia , Berlin și Madrid ”. „Aceasta este o problemă foarte importantă. Nu vreau să mă cert cu alți europeni, dar vreau să adaug propriile noastre opinii la soluția paneuropeană”, a menționat premierul. Prin urmare, Ungaria participă la fiecare decizie, își exprimă opinia și își exprimă poziția în caz de dezacord.

Viktor Orban este în centrul unui uriaş scandal la nivel european în urma unor declaraţii făcute în urmă cu 10 zile în România, când a comparat cererile europene de economisire a gazelor cu Holocaustul. El a criticat apelurile Comisiei Europene de reducere a consumului de gaze, menționând că habar nu are cum se poate face acest lucru, dar Germania are, evident, propriul „know-how”.

„Și, în plus, dacă nu funcționează și cineva nu are suficient gaz, acesta va fi luat de la cei care îl au. Așadar, ceea ce face Comisia Europeană nu este să le ceară germanilor să nu închidă ultimele două sau trei centrale nucleare care mai funcționează, pentru că acestea produc energie ieftină, ci să le lase să le închidă, iar dacă rămân fără energie, vor lua gazul de la noi, care îl avem, pentru că îl avem înmagazinat. Acest lucru se numește Einstand în limba maghiară, după cum am aflat de la băieții de pe strada Paul (confiscare, furt n.n.). Ne putem pregăti pentru asta„, a mai spus premierul maghiar.

Ungaria a votat împotriva planului de reducere a consumului de gaze naturale în UE

Amintim că ministrul Energiei din Ungaria a votat împotriva planului Comisiei Europene privind reducerea voluntară a consumului de gaze naturale de către statele membre UE. Aparent, Ungaria consideră că versiunea aprobată este oricum mai flexibilă decât versiunea iniţială a proiectului respectiv.

„Tocmai a fost aprobată în Consiliul UE propunerea de reducere cu 15% a consumului de gaz între 1 august 2022 şi 23 martie 2023. O largă majoritate, doar Ungaria a fost împotrivă”, a declarat marți Sven Giegold, secretar de stat în Ministerul Energiei din Germania, fiind citat de ziarul german Die Welt.

Oficialii de la Budapesta, citaţi de website-ul maghiar Index, au confirmat că ministrul Energiei din Ungaria a votat împotriva proiectului respectiv. Planul CE prevede reducerea voluntară a consumului de gaze naturale de către statele membre UE, însă conţine excepţii pentru Malta, Republica Cipru şi Irlanda.

Planul CE prevede, totodată, măsuri obligatorii în situaţia în care Rusia va opri livrările de gaze naturale spre Europa. În prezent, versiunea proiectului a fost flexibilizată în contextul obiecţiilor formulate de Spania, Portugalia, Franţa, Polonia şi Grecia.