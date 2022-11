Elon Musk a declarat, joi, în prima sa convorbire în masă cu angajații Twitter, că nu poate exclude falimentul companiei, la două săptămâni după ce a cumpărat-o pentru 44 de miliarde de dolari, o tranzacție despre care experții în credite spun că a lăsat finanțele Twitter într-o poziție precară.

În cursul zilei de joi, în primul său e-mail la nivelul întregii companii, Elon Musk a avertizat că Twitter nu va putea „supraviețui viitoarei crize economice” dacă nu reușește să crească veniturile din abonamente pentru a compensa scăderea veniturilor din publicitate, au declarat pentru Reuters trei persoane care au văzut mesajul.

Doi directori ai Twitter, Yoel Roth și Robin Wheeler, care au moderat miercuri o conversație pe Twitter Spaces cu Elon Musk, și-au anunțat demisiile din funcțiile pe care le dețin în compania Twitter.

Update on our efforts to combat hateful conduct: We’ve not only mitigated the recent surge in harmful behavior, but have reduced impressions on this content in Search by ~95% relative to even prior baseline levels. We’re continuing our work to make Twitter safer every day. https://t.co/g4X6ue0f8W pic.twitter.com/lK5fMRWCGb

— Yoel Roth (@yoyoel) November 9, 2022