Odată cu declanșarea războiului piața internațională de cereale a fost afectată. În cadrul emisiunii „Subiecte Capitale” s-a discutat despre impactul războiului asupra sectorului agricol și despre perspectivele României în acest context. Radu Antohe, expert în politici agricole, a scos în evidență faptul că vor exista probleme la nivel internațional, dar vor exista și oportunități pentru România. El este de părere că nu ne vom confrunta cu o criză alimentară.

„Din analizele efectuate, din ce am citit și urmărit la nivel mondial, porturile din Marea Neagră și sudul Ucrainei au închis comerțul. Din cauza conflictului nu se mai poate scoate nici măcar un kilogram de cereale. Norocul este că există o reglementare la nivel mondial cu privire la comerțul pe Marea Neagră. Israelul a reușit să negocieze și să ajungă la un acord să își scoată anumite cantități într-un mod controlat, cu armata. Situația este extrem de gravă din acest punct de vedere”, atenționează specialistul.

Ce facem fără Rusia și Ucraina?

Ucraina și Rusia erau principalii exportatori de cereale în Europa. Războiul va produce în mod inevitabil dezechilibre în piață și repoziționări a relațiilor comerciale din domeniul agricol. „La nivel mondial, atât la grâu cât și porumb, China, India, Statele Unite, statele din America de Sud joacă un rol important în aceste reașezări. Europa depinde într-un procent destul de însemnat de acești doi producători din bazinul euro-asiatic. Ucraina aproviziona într-o cantitate semnificativă piața europeană, astăzi România are un loc de top 3 din multe puncte de vedere din producția de bază. Să nu omitem că Franța vine pe un an agricol foarte bun, am înțeles că precipitațiile au fost foarte bune la ei, stau mai bine decât noi. Cred că vor urma repoziționări și cred că vor avea de câștigat furnizorii din bazinul american, mai puțin cei euro-asiatici. În Europa nu vor fi probleme din punct de vedere al consumului, Europa s-a securizat din acest punct de vedere. Depinde cum vom închide acest an agricol, culturile de toamnă vor fi problematice. Există multe necunoscute și dezechilibre cu privire la pregătirea anului calendaristic, suntem încă la mâna destinului”, explică Radu Antohe.

Rezervele naționale de cereale

Într-un context atât de dificil și dinamic precum războiul din Ucraina nu putem să nu ne gândim și la modalitățile prin care România poate rezista pe termen lung. Aici intră în calcul rezervele naționale de cereale, care conform președintelui Asociației Fermierilor din România, ne vor ajunge doar 1 lună și jumătate. Radu Antohe este de părere că această rezervă trebuie să fie valorificată de către statul român în avantajul fermierilor.

„România întotdeauna a fost preocupată în a-și asigura rezerva de stat. Există la nivelul Guvernului o autoritate care gestionează necesarul de produse de bază. Când vorbim de produsele agricole vorbim de cele care sunt pentru consumul oamenilor și animalelor. Rezerva de stat știu că este mereu reîmprospătată, este la nivelul optim maxim pe care România îl poate menține din punct de vedere al siguranței alimentare a populației. Sunt în analiză anumite variante sau studii prin care într-adevăr să se sporească această cantitate. Noi în România avem un consum de 4,3 – 4,5 milioane tone, dacă ne raportăm la grâu, iar într-un an agricol bun producem undeva la 11 milioane de tone. Am avea un surplus. Ar fi bine să se gândească pe o premisă de stoc – tampon în rezervă pentru a asigura populația de această nevoie. Apoi surplusul care nu poate fi absorbit de către procesare să fie destinat comerțului pentru că prețul este în creștere. Nu cred că ne vom confrunta cu o criză alimentară, ci cu niște dezechilibre în piața internațională. Majoritatea producătorilor fac eforturi foarte mari să-și mențină prețul de cost, dar această verigă a intermedierii, a distribuției, are numai de profitat”, explică Radu Antohe.

Războiul vine, într-un fel sau altul, și cu perspective încurajatoare pentru potențialul agricol al României. Rolul nostru ca stat poate crește în Europa, mai ales în această perioadă de panică din industria agro-alimentară. „Doi mai operatori din Ucraina care sunt companii multinaționale în domeniul agro-alimentar se relochează în interiorul umbrelei europene în România. Pentru ei trebuie să fie un motiv de siguranță, pentru noi o oportunitate”, explică Radu Antohe.