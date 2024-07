Vorbind în cifre, în 2023, combinatul de la Galați a fost la o treime față de anul 2021, cel din urmă fiind cel mai bun an. Radu Ionescu a preluat acest mandat cu optimism, deși a fost privit cu scepticism la început.

„Sigur că toată lumea a ridicat din sprânceană în momentul în care s-a anunțat numirea mea în această funcție, pentru că vin din afara industriei. Am un istoric în domeniu juridic și evident că au existat discuții despre natura mandatului meu” a precizat Radu Ionescu în cadrul podcastului.

Deși Radu Ionescu provine dintr-un domeniu total diferit, preluarea funcției de General Manager a venit ca o provocare pentru acesta, pe care a acceptat-o cu brațele deschise. Scopul principal a fost acela de la stabiliza combinatul de la Galați și de a-l readuce pe drumul cel bun. În acest caz, experiența juridică a lui Radu Ionescu a fost un pilon de bază în gestionarea situațiilor delicate.

„Cred că cele opt-nouă luni care au trecut de când am fost numit în funcție, au venit să demonstreze că nu am fost numit în această funcție, nici să închid combinatul, nici să gestionez insolvența lui. Mandatul pe care mi l-au acordat acționarii a fost acela de a ajuta echipa atât de la Galați, cât și echipa din cadrul grupului să stabilizeze business-ul și să readucem combinatul de la Galați pe un drum stabil, pe un drum al transformării industriale pe care îl dorim cu toții. Sigur că experiența pe care o am în domeniul juridic a ajutat în gestionarea situațiilor dificile cu care a trebuit să ne confruntăm anul trecut” a adăugat General Managerul Liberty Galați.