Vladimir Frolov, general rus și comandant adjunct al Armatei a 8-a a Rusiei, a fost ucis de forțele ucrainene săptămâna aceasta. Vladimir Frolov este al optulea general rus ucis în Ucraina!

Informația a apărut în spațiul public abia sâmbătă după-amiază, după ce Vladimir Frolov a fost înmormântat la Sankt Petersburg.

Autoritățile din Sankt Petersburg au transmis informația respectivă în mod indirect, printr-un mesaj public de condoleanțe.

„Astăzi ne luăm rămas bun de la un adevărat erou. Vladimir Petrovici Frolov a avut o moarte eroică în lupta cu naționaliștii ucraineni.

El și-a sacrificat viața pentru ca femeile, copiii și bătrânii din Donbas să nu mai audă exploziile bombelor, pentru ca ei să nu mai aștepte moartea, iar atunci când pleacă de acasă să nu își mai ia rămas bun ca și cum ar fi pentru ultima dată”, scrie într-un comunicat de presă, transmis de guvernatorul rus din Sankt Petersburg.

Reamintim faptul că, miercuri seara, crucișătorul „Moskva” a explodat în urma unui incendiu, provocând numeroase victime. Printre cei care și-au pierdut viața în acest incident se află și comandantul navei fanion a flotei militare ruse din Marea Neagră.

Consilierul ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, Anton Gerashchenko, spune că Anton Kuprin, comandantul crucișatorului „Moskva” și-a pierdut viața în timpul exploziei și incendiului de la bordul navei, notează NEXTA.

Presa internațională mai spune că acesta este cel care a dat ordinul ca Insula Șerpilor să fie bombardată în prima zi de război, respectiv 24 februarie. La bordul navei se aflau 510 persoane, dintre care 452 și-au pierdut viața în urma exploziei. Presa internațională mai scris că 58 de persoane au fost salvate.

În cursul zilei de vineri, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a avut cuvinte dure la adresa incidentului din Marea Neagră. El a spus, în mod ironic, că nava rusească poate fi folosită ca un sit pentru scufundări, după terminarea războiului. Consilierul prezidențial, Mihailo Podoliak, a avut și el un mesaj și spune că întreaga Europă ar trebui să „trimită Moscova la fund”.

„Ucraina a trimis deja crucișătorul rus „Moskva” la fund. Este timpul ca Europa să trimită adevărata Moscovă la fund din punct de vedere financiar și economic. Tot ceea ce este necesar pentru ca acest lucru să se întâmple este un embargo complet asupra petrolului și gazelor rusești”, a scris acesta pe Twitter.

