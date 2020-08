Fostul premier Victor Ponta susține că România are nevoie de un guvern competent și îi cere președintelui Klaus Iohannis să contribuie, prin prerogativele constituționale pe care acesta le deține, la înscăunarea unui astfel de cabinet.

Prin urmare, Ponta reiterează încă o dată faptul că partidul pe care îl conduce va vota cu toată convingerea moțiunea de cenzură de luni.

”Să punem un guvern competent”

”Luni ar fi foarte bine să dăm jos acest Guvern ticălos – care se ocupă doar de Alegeri, afaceri cu bani publici și clientela politică a PNL / și, cu sprijinul Dlui Iohannis, să punem un guvern competent , care sa se ocupe imediat de :

1. Gestionarea Pandemiei

2. Deschiderea școlilor și universităților

3. Salvarea firmelor românesti!”, a scris Victor Ponta vineri pe Facebook.

Reușita este condiționată

”O să reușim acest lucru ? Posibil – dacă:

1. “Conservele” și vânzătorii securiști din PSD nu mai trimit parlamentarii la Orban (vezi cazul deputatei de Brăila)

2. Dacă Dl Iohannis le readuce aminte celor de la UDMR că vor să fure Ardealul împreună cu PSD

3. Dacă USR are curaj să revină la o “politică nouă și curată” pe care au abandonat-o de dragul lui Orban și al PNL”,

”Am votat împotriva învestirii Guvernului Orban”

”Ca orice prostituată la apus de carieră Băsescu și PMP ul lui ajută PSD la Primăria Capitalei și PNL la Guvern – orice client e bun pentru ei cât timp plătește!

Parlamentarii PRO România vor vota la vedere PENTRU demiterea Guvernului Orban / am fost singurii care am votat ÎMPOTRIVA investirii acestuia și singurii care am făcut până acum OPOZIȚIE! Iar curajul și consecvența dau întotdeauna roade bune!

Suntem PRO România – și ținem doar cu România!”

În context, trebuie precizat că moțiunea de cenzură depusă de PSD, semnată de 205 parlamentari și intitulată ”Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată”, a fost citită săptămâna trecută, joi, în plenul Parlamentului.

Moțiunea se joacă la CCR

Șeful cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a depus vineri, în numele Guvernului, o sesizare la Curtea Constituțională pentru un conflict între Parlament și Guvern. Executivul a contestat procedura și susține că o moțiune poate fi depusă doar în sesiunea ordinară, care începe la 1 septembrie.

De asemenea, Executivul consideră că este neconstituțional ca o moțiune să fie depusă în sesiune extraordinară și să fie votată în sesiunea ordinară.

CCR a stabilit data de 1 septembrie ca termen de transmitere a punctelor de vedere de la Guvern şi Parlament privind existenţa unui conflict juridic, urmând să stabilească atunci data la care se va dezbate și se va lua o decizie.

Foto: INQUAM / Octav Ganea