Klaus Iohannis a declarat că singurul scop al PSD este de a prinde câteva voturi pentru alegeri. Acesta consideră că moțiuneape care PSD vrea să o depună este una populistă, electoralistă.

„Atunci când a fost înlăturat, din fericire, guvernul PSD în toamna anului trecut, toată lumea a ştiut că avem acest guvern minoritar care trebuie să gestioneze afacerile publice până când se fac alegeri parlamentare. Dacă la început toată lumea a înţeles că cineva trebuia să guverneze şi, din fericire, este un guvern responsabil, după scurt timp PSD a făcut o pasiune din a depune moţiuni de cenzură, trebuie, nu trebuie. După părerea mea, nu trebuie, este o măsură strict populistă, electoralistă, fără niciun rost. Mai sunt puţine luni până la alegeri. Pentru ce să depui moţiune de cenzură? Doar aşa, să arăţi că, în continuare, te opui bunului mers al treburilor publice? Probabil de asta vrea să convingă PSD, că se opune unui guvern care gestionează criza, se opune unui guvern care pregăteşte alegerile”, a spus Iohannis, la o conferinţă de presă.

Nu vrea ca moțiunea să treacă

„Vom urmări cu mare atenţie dacă trece sau nu trece. Am avut situaţii când a trecut şi situaţii când nu a trecut. Eu nu îmi doresc să treacă moţiunea. După părerea mea, această moţiune este neavenită politic. Dacă trece sau nu, vom şti atunci când se votează, însă eu nu sunt dispus să intru într-un joc populist ordinar făcut de PSD doar ca să arate că are foarte mulţi parlamentari. Asta ştim şi noi că, din păcate, PSD are foarte mulţi parlamentari, dar nu a venit cu niciun fel de soluţii. PSD vine cu tot felul de texte populiste, încearcă să dărâme guvernul şi încearcă să prindă câteva voturi, probabil pentru alegeri. Ei nu au nici o soluţie şi nu au nici o abordare serioasă, însă sunt ahtiaţi după putere şi ştim că ei suferă că nu mai sunt conectaţi la resursele bugetare. Dacă vor să depună moţiune pentru aşa ceva, pentru România nu este bine”, a mai spus Klaus Iohannis.