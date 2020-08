Primarul Sectorului 3 a anunțat printr-o postare pe Facebook că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Robert Negoiță a precizat că nu a avut vreun simptom specific bolii până aseară când s-a simțit rău. Acesta a adăugat că a primit tratament și acum se simte mai bine.

„Dragii mei, vin de această dată cu o postare diferită de ceea ce ne-am obișnuit. În cursul zilei de azi, am fost testat pozitiv pentru Sars-CoV-2.

Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare.

Vă doresc tuturor multă sănătate, în primul și în primul rând!

Și să știți că, și dacă nu voi fi pe teren în această perioadă, rămân activ aici, așa cum ne-am obișnuit și sunt permanent în contact și cu colegii mei. În acest sens, fac un apel către cei care știu că am interacționat în ultimele zile să fie atenți la orice semn sau simptom și chiar să se testeze dacă au suspiciuni că ceva ar putea să nu fie în regulă”, scrie Negoiță pe Facebook.

Amintim că, Victor Ponta a anunțat recent în mod oficial că a încheiat ALIANȚA PRO București 2020, alături de formațiunea fondată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Cele două partide urmează să aibă candidați comuni la Primăria Capitalei, la sectoare, dar și la Consiliul General al Municipiului București și la consiliile de sector.

Sursă foto: INQUAM/George Călin.