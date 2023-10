Duminică, Cristina Cileacu a transmis direct din Israel pentru Digi24. În filmare, ea se ascunde în spatele unei mașini din cauza bombardamentelor. În spatele ei, însă, se pot observa oameni care se plimbă liniștiți cu bicicletele.

Tot duminică, Victor Ponta a vorbit despre ea pe Facebook: ”Când am citit știrea m-am pus pe burtă în casă și m-am uitat la filmulețul de la Digi 24! Credeți că cei care se plimbă cu bicicletele liniștiți prin spate reporteriței sunt de la Hamas??”

După ce i-a citit postarea, Cristina Cileacu l-a atacat direct. Ea consideră că ”adevărata natură” a lui Victor Ponta este „cea de mincinos”. Ea spune că el a ignorat faptul că pe fundalul transmisiei ei ”se aud clar alarma și bombardamentele”.

Jurnalista Digi24 speră să-l revadă pe fostul premier ”la vreo recepție diplomatică, pe unde vinde vise comerciale celor care încă sunt suficient de politicoși să mai stea de vorba cu un consigliere cu reputație de evitat”. Ea i-a cerut să dea jos postarea făcută pe reputația ei, adică pe unui om ”care muncește pe bune”, ”nu primește cadouri de la partid”.

”Moment penibil cu un politician, Victor Ponta, care consiliaza premierul tarii (coincidenta, mai avem si nume asemanatoare, eu si premierul vizitator de Israel altfel si preocupat de razboi, Marcel Ciolacu) Victor Ponta poate se pune pe burta intr-un zbor spre Tel Aviv. Il voi astepta personal la aeroport ca sa fiu sigura ca ajunge in niste zone speciale din Israel. Una dintre cele mai mari dorinte ale mele este sa vad niste barbatusi din astia tari in gura, cum se manifesta cand aud ca le zboara bombele pe deasupra capului. Va bagati, dle Ponta?

Pana decideti sa va ridicati de pe burta din propria casa, daca tot sunteti in pozitia respectiva, cautati videoul in care intreaga delegatie a cancelarului Germaniei nimereste intr-o alarma, pe Ben Gurion. Se remarca foarte simplu ca unii se intind pe jos si altii doar se ghemuiesc sau raman in picioare.

De altfel, atacuri in care populatia raspunde dupa cum considera, se difuzeaza intr-una pe televiziunile din toata lumea. Victor Ponta, criticat dur de o jurnalistă Digi24: Adevărata ta natură este cea de mincinos Cand iese la suprafata adevarata ta natura, cea de mincinos adica, ignori faptul ca pe fundalul transmisiei mele se aud clar alarma si bombardamentul si ca, in caz de atac, faci fix ce am facut eu, daca ai o minima idee despre securitate.

Postati doar ce da bine, ca sa aiba lumea ce comenta. Cand o sa vreti sa invatati cu adevarat ce inseamna comunicare profesionista, cautati-ma. Sper sa va revad la vreo receptie diplomatica, pe unde „vindeti” vise comerciale celor care inca sunt suficient de politicosi sa mai stea de vorba cu un „consigliere cu reputatie de evitat”. Pana atunci, jos postarile de pe reputatia celor care muncesc pe bune, nu primesc cadouri de la partid”, a scris ea pe Facebook.