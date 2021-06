Vești proaste pentru copii! Ce se întâmplă cu majorarea alocațiilor?

Premierul a explicat recent că o creștere a alocației pentru copii de la 1 iulie nu este posibilă din cauza unei probleme bugetare.

„Colegii mei din coalitie au fost toti acolo cand am votat bugetul pe anul acesta, am discutat de o singura crestere a alocatiilor anul acesta, la inceputul anului. Care va fi dinamica in perioada urmatoare, se pot face amendamente in Parlament, daca nu facem prin OUG modificarea sa ne asiguram ca nu aveam alta modificare anul acesta. Nu de alta, dar nu este in buget si vom avea o problema bugetara”, a transmis Florin Cîțu.

Amintim că în data de 30 decembrie 2020, Senatul a adoptat, cu amendamente, OUG 123/2020 care prevede creşterea etapizată a alocaţiilor de stat pentru copii, ca urmare a reexaminării solicitate de şeful statului.

Ce spune Ludovic Orban despre alocații?

Liderul PNL a subliniat că Parlamentul va vota majorarea alocațiilor o singură dată pe an, pe 1 ianuarie. OUG adoptat în septembrie 2020 prevede dublarea alocației, în 5 etape. Primele două, din august 2020 şi ianuarie 2021 au fost respectate însă a treia, care ar fi urmat să aibă loc la 1 iulie, nu este posibilă.

„Punctul nostru de vedere l-am exprimat atât premierul Cîțu cât și eu, anume aceea că susținem formula care a fost adoptată în Senat. (…) Susținem amendamentul în Senat (…) să nu existe creșterea de la 1 iulie”, a decelarat Ludovic Orban.

În momentul de față, alocația are valoarea de 427 lei, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi pentru copiii cu handicap până la 18 ani, şi de 214 lei pentru cei cu vârste între 2 şi 18 ani.

Sursa foto: INQUAM Photos, George Călin