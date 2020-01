Ce a transmis premierul

„Vor fi finanţate. Aici este clar că trebuie să dăm acest impuls, în special pentru producătorii din România. Industria auto în România are un procent foarte important din produsul intern brut. De asemenea, asigură o foarte mare parte din exporturile României, or, aici e nevoie de acest stimulent pentru a creşte, practic, producţia internă. (…) Cel mai probabil în luna martie (…) Rabla Plus va continua. (…) În anul 2019 nu s-au achiziţionat foarte multe maşini electrice, dar o parte din Programul Rabla va fi alocat şi pentru maşinile electrice”, a declarat premierul, potrivit auto-bild.ro

Cei patru pași pentru participarea la Programele Rabla şi Rabla Plus

Candidații trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România, să nu aibă nicio datorie la stat, iar vechiul autoturism ce urmează a fi dat spre casare trebuie să aibă o vechime de minimum 8 ani.

Valabilitatea ITP-ului nu mai este obligatorie, după cum a anunțat Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. Aceste condiții sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.

Înregistrarea la producător

După ce s-a asigurat că bifează toate criteriile cerute prin lege, candidatul trebuie să se înscrie la producătorul auto al mașinii ce urmează a fi achiziționată. Lista completă a dealerilor auto validați de Administrația Fondului pentru Mediu poate fi consultată aici.

Înscrierea la producător se va face în baza următoarelor documente:

– copie a actului de identitate;

– copie legalizată a certificatului de înmatriculare a vechiului autoturism;

– copie legalizată a cărții de identitate a mașinii;

– certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, act care demonstrează că solicitantul nu are datorii la stat;

– un document prin care proprietarul mașinii declară va folosi personal prima de casare pentru a cumpăra o mașină sau că transmite altcuiva dreptul de folosință a respectivei bonificații.

Predarea mașinii vechi

Odată ce candidatul finalizează procedura de înscriere în programul Rabla 2020, are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a contacta un colector autorizat în vederea distrugerii/dezmembrării vechiului autoturism. De aici poate fi descărcată lista completă a operatorilor economici autorizați să desfășore activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz. Firma respectivă va emite un certificat de distrugere a vechii mașini.

Radierea din circulație a mașinii vechi

În baza certificatului obținut de la compania de colectare se va realiza radierea din circulație a vechiului autoturism. În continuare, în termen de 30 de zile, proprietarul mașinii trebuie să predea producătorului (vezi pasul 1) o copie a acestui certificat, ce va fi anexată dosarului.

Cumpărarea unei mașini noi

Etapa finală a programului Rabla 2020 o reprezintă achiziționarea propriu-zisă a noii mașini. Aceasta trebuie cumpărată în maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere. La achiziționare, producătorul validat (vezi pasul 1) va scădea din prețul mașinii valoarea primei de casare.

Prima de casare din 2019

În 2019, prima de casare a fost de 6.500 de lei. Acesteia i se pot adăuga bonusuri, în funcție de tipul autoturismului nou ce urmează a fi achiziționat. Spre exemplu, dacă beneficiarul programului alege o mașină ce emite maximum 96 grame CO2/km, statul îi va acorda 1.000 de lei în plus. Dacă viitorul vehicul are sistem hibrid (fără plug-in), primei de casare i se adaugă 1.700 de lei. Astfel, bonificația poate atinge valoarea maximă de 9.200 de lei.

Te-ar putea interesa și: