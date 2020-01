Toți conducatorii auto care au o mașina înmatriculata sau care urmeaza sa fie înmatriculata în România trebuie sa aiba încheiata o asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA).

Cât costa o polița RCA în 2020

Scopul poliței RCA este acela de a acoperi eventualele pagube produse cu masina din cauza unui nedorit accident. Respectarea acestei obligații este foarte importanta, întrucât, pe lânga amenzi, sanc?iunea pentru neîncheierea asigurarii poate fi chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Prețul unei asigurari RCA difera în funcție de societate de asigurari cu care este încheiat contractul. Societațile pun la dispoziția potențialilor clienți calculatoare prin care sa poata anticipa costurile lor. De pilda, urmatoarele societați autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ofera astfel de calculatoare sau alte tipuri de informații pentru identificarea costurilor: Allianz Țiriac, Generali, Groupama, Uniqa, Euroins, Grawe, Omniasig.

Un șofer de 40 de ani, care are o ma?ina cu o capacitate cilindrica între 1801 și 2000 și și-ar face asigurare la Generali va plati 1655 de lei pe an. Cel mai mult, bazat pe informațiile colectate de la aceeași societate, ar plati cineva sub 30 de ani. Pentru același tip de mașina, asigurarea ar fi de 2939 de lei pe an.

Perioadele pe care se încheie astfel de polițe sunt între o luna și 12 luni. Cei carora le expira polițele vor fi nevoiți sa le reînnoiasca sau sa încheie altele. Deținatorii mașinilor pot verifica, pe site-ul ASF, statutul unei polițe RCA, dar și daunele în privința unei mașini, pe baza numarului de înmatriculare/seriei de șasiu.

Amenda de 2000 de lei pentru cei fara asigurare

Daca nu ai asigurare la mașina riști o amenda care poate ajunge și la 2000 de lei, precum și la reținerea certificatului de înmatriculare, pâna la momentul prezentarii documentului privind încheierea asigurarii. Înmatricularea mașinii nu este posibila fara depunerea unei copii dupa polița de asigurare RCA, astfel cum reiese și din Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1.501/2006, conform avocat.net.ro.

