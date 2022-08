Narcisa Suciu a ieșit din spital! Care este starea de sănătate a artistei? A fost operată de urgență

Luna trecută, Narcisa Suciu s-a simțit rău între două concerte, așa că a ajuns de urgență la spital, acolo unde medicii i-au spus că poate fi salvată doar dacă va trece printr-o operație. Artista s-a confruntat cu un apendice perforat, motiv pentru care operația a trebuit să aibă loc cât mai repede posibil.

La câteva zile după operație, Narcisa Suciu a povestit că nu mulți ar fi putut trece prin ce a trecut ea, subliniind că medicii i-au spus că întreaga situație a fost una delicată.

„Am părăsit spitalul în weekendul care a trecut. Încă mă resimt, dar e cu totul altceva, totuși. Nu mulți ar fi scăpat din povestea prin care am trecut. De altfel, medicii mi-au și spus că a fost o chestie tare delicată. Am avut și noroc fiindcă m-a ajutat constituția, cel mai probabil. Poate pe mulți alții într-o situație similară nu i-ar fi ajutat”, spunea vedeta într-un interviu pentru impact.ro.

Narcisa Suciu va rămâne în România pentru o perioadă

Narcisa Suciu a precizat că nu va mai susține concerte pentru o perioadă și nici nu va pleca în Finlanda.

„Nu se pune problema să mai cânt sau altceva. Nici să mă întorc în Finlanda nu e cazul acum. Voi rămâne la București încă câteva săptămâni, cel mai probabil!”, spune vedeta.

Artista a fost la un pas de moarte

Totul a început în timp ce se pregătea pentru festivalul folk de la Chitila. Cu o seară înainte, artista a început să se simtă din ce în ce mai rău. Deși s-a odihnit, a luat medicamente și a făcut câteva injecții, starea ei s-a agravat, așa că a ajuns de urgență la spital, unde și-a făcut toate analizele pentru a afla ce problemă are.

În urma investigațiilor făcute, medicii de acolo au anunțat-o că trebuie să se opereze de urgență. Astfel că, Narcisa Suciu a ajuns pe masa de operație.

„Am avut cântare lângă Baia Mare și de acolo am venit la București pentru că a fost festivalul de folk de la Chitila, am cântat în Baia Mare sâmbătă, la Chitila duminică. Sâmbătă noapte am început să mă simt rău, duminică dimineața m-am simțit foarte rău, am vomat, am avut frisoane, mi-a fost foarte rău.

Am plecat cu o mașină de la Baia Mare, cu fratele meu, spre Cluj unde aveam bilet să zbor la București, am vomat în mașină, am ajuns în Cluj, am vomat și acolo în aeroport. Din fericire, m-am întâlnit acolo cu Mihai Mitoșeru, m-a ajutat să mă târăsc pe acolo prin aeroport și îi mulțumesc tare mult, nu știam ce am, doar că mi-era foarte rău. În avion, am primit o pastilă de la stewardeză, era o pastilă de rău de mișcare, am adormit.

În Chitila am ajuns la o cameră pe care o aveam lângă cântare. Acolo am primit ajutor de la o asistentă, niște injecții, pastile, am adormit și m-am trezit pe seară, dar nu am crezut că pot să cânt. Până la urmă am zis că o să mă duc să cânt totuși vreo trei piese.

Una peste alta, luni am ajuns la spital, nu mai puteam, am ajuns la un spital despre care știam că are cameră de gardă, mi-au luat analizele, am făcut CT și după a venit un domn, un chirurg care mi-a spus că ar trebui să intrăm în operație acum, că e urgență de grad 0, în cazul în care mă grăbesc s-ar putea să nu iasă și dacă nu mă grăbesc s-ar putea să fie prea târziu”, a povestit vedeta.