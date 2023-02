Cătălin Scărlătescu, șicanat de iubita sa din cauza vârstei pe care o are

Cătălin Scărlătescu și actuala sa parteneră de viață, actrița de comedie Doina Teodoru, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, ci nu oriunde, ci în America Latină, pe drumul aurului, la „America Express”.

Vă amintim că între ei există o diferență mare de vârstă. Doina Teodoru are 33 de ani, iar juratul de la „Chefi la Cuțite” are 50 de ani, iar uneori diferența de vârstă este subiect de glume pentru ei, în special la „America Express”. De exemplu, atunci când sunt presați de timp, Cătălin Scărlătescu i se adresează Doinei Teodoru cu apelativul „femeie”. Ea, deranjată de apelativul folosit, spune că iubitul ei uită uneori cum o cheamă din cauza vârstei, așa că îi spune „femeie”.

În cadrul ediției de duminică, 19 februarie 2023, în timpul probei pentru amuletă, un șofer a fost curios ce legătură există între ei. Acesta credea că bucătarul chef este șeful Doinei Teodoru, însă aceasta, pusă pe șotii, i-a spus că este bunicul ei, lucru care nu l-a amuzat deloc pe Cătălin Scărlătescu, care a dat de înțeles că s-a simțit jignit.

„E periculos să umblați așa. Mai bine vă duc eu”, le-a zis acel șofer, care i-a întrebat apoi: „Cătălin este șeful tău? Era o întrebare, scuze!”

„E bunicul meu”, a fost răspunsul dat de Doina Teodoru.

„Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că m-ai făcut bunic!”, i-a spus Cătălin Scărlătescu la momentul testimonialelor.

„Cătălin s-a făcut ciupercuță, s-a pleoștit așa, nici n-a râs, nici n-a plâns. Lasă, mai bine să o zic eu, decât să o zică alții”, a adăugat Doina Teodoru în timpul testimonialelor.

Cătălin Scărlătescu a fost pălmuit de o femeie din Guatemala. Care a fost reacția Doinei Teodoru?

Vă amintim că, ediția trecută, Irina Fodor le-a oferit concurenților câteva informații despre Guatemala. Ulterior, vedetele au fost supuse unui test cu întrebări, iar cei care au răspuns greșit au fost pedepsiți. Cătălin Scărlătescu a dat primul răspuns greșit, așa că a fost pălmuit.

„Pe mine avea boală de când a ajuns acolo. Voia să mă pălmuiască! V-am spus eu, deci femeia avea contact cu mine din prima, a vrut să mă… dar de drag. Rozita, și eu te iubesc!”, a zis vedeta.

Deși el nu s-a arătat deloc deranjat de pedeapsa primită, Doina Teodoru a avut o reacție neașteptată. Aceasta s-a dat puțin în spate când a văzut că partenerul ei de viață a fost lovit, fiind surprinsă de pedeapsa dată.

Cătălin Scărlătescu a fost la un pas să renunțe la „America Express”

Vă amintim că juratul de la „Chefi la Cuțite” a trecut prin mai multe momente dificile în timpul competiției „America Express”. La un moment dat, vedetele au fost nevoite să urce în vârful unor piramide, traseul fiind unul dificil și destul de periculos.

Cătălin Scărlătescu a acuzat stări de rău. Ajuns la capătul puterilor, a fost pregătit să renunțe la acea probă, însă Doina Teodoru i-a fost alături și l-a încurajat să încheie proba.

„A început să se încețoșeze treaba! Mi-a luat-o inima razna. Cred că aveam peste 147 puls. Bine că am închis ochii că altfel începuse să se învârtă piramida aia cu mine. Eram pilaf, nu încerca să respiri să mă liniștesc și nimic. Am luat apa, am dat pe mine. Mi-a trebuit mult timp să-mi revin”, a mărturisit celebrul bucătar.