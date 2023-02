Chef Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru, își continuă drumul în emisiunea America Express – Drumul Aurului. Noua etapă îi găsește pe cei doi în Guatemala.

Ce i-a transmis Cătălin Scărlătescu lui Sorin Bontea?

Recent, celebrul bucătar a postat un videoclip filmat de pe vremea în care se afla în America de Sud, în care i-a transmis un mesaj colegului său, Sorin Bontea.

Se știe deja că cei doi, împreună cu Florin Dumitrescu, se află într-o competiție și nu pierd niciun moment în a se amuza unul pe seama celuilalt.

Se pare că Chef Cătălin Scărlătescu nu a uitat de glumele pe care Sorin Bontea le făcea la adresa sa în timpul emisiunilor Chef la Cuțite. Concurentul de la America Express se autodeclara „președintele bucătarilor din Calea Lactee”.

„Bontea, vezi că sunt în Piramida din Tikal, adică sunt și Piramida din Tikal acum. Ține-o pe asta. Erai în gândul meu și în Guatemala.”, i-a transmis Cătălin Scărlătescu prietenului său, Sorin Bontea.

Videoclipul este filmat la Piramida din Tikal, unul dintre cele mai importante obiective turistice din Guatemala. În acest loc concurenții au avut loc o probă, unde au fost nevoiți să urce treptele.

La rândul său, Sorin Bontea a distribuit în InstaStory videoclipul postat de Cătălin Scărlătescu pe Instagram.

Cătălin Scărlătescu, momente de cumpănă în America Express

Competiția este tot mai strânsă în America Express. Printre altele, concurenții vor fi provocați să cucerească piramidele mayașe, iar drumul până în vârf îi va face să resimtă din plin lupta cu propriile limite fizice.

„Am simțit că mi se încețoșează privirea, mi-o luase inima razna rău. Mă luase amețeala. Am închis ochii, pentru că începuse să se învârtă piramida cu mine.

Am încercat să mă liniștesc, nimic… Mi-a trebuit mult timp să-mi revin”, a povestit Cătălin Scărlătescu despre efortul fizic al întrecerii de la Tikal.

La rândul său, Ovidiu Buta s-a confruntat cu momente foarte dificile în timpul concursului de la Antena 1.

„Când am ajuns în vârful piramidei, ceva foarte ciudat s-a întâmplat cu mine. Cred că eram într-o hiperventilație pe care n-o realizam. Și am zis că trebuie să mă opresc neapărat”, a povestit Ovidiu Buta.