Cătălin Scărlătescu a ajuns de urgență pe mâna medicilor! Vedeta a crezut că își va pierde viața

În timp ce își căuta cazare în Mexic, în cadrul emisiunii „America Express”, celebrul jurat de la „Chefi la Cuțite” s-a simțit extrem de rău, motiv pentru care a cerut să vină medicii pentru a-l trata.

„Ne urmărea trajineras. Am mers cu trajineras. Am făcut prima la dreapta, am intrat într-o curte. Ne-a băgat în casă, mare, cu o boltă. I-am zis să ne lase pe canapele, eu deja nu mai puteam. Așteptam să vină medicul, că eram terminat”, a spus vedeta.

Cătălin Scărlătescu avea dureri mari la pancreas și simțea că îi vâjâie capul, motiv pentru care a crezut că nu va mai scapă cu viață. Medicii au intervenit de urgență pentru a-l ajuta. I-au dat un cocktail cu vitamine pentru a-și reveni repede și i-au pus o branulă în venă pentru ca efectul să fie mai rapid.

Cătălin Scărlătescu s-a simțit atât de rău că a refuzat să mănânce. Acesta a reușit să adoarmă după intervenția medicilor.

„Aveam nevoie de asistență medicală. În zona pancreasului erau niște inflamații periculoase, dădea băiatul niște cuțite de nu avea treabă. Eram super căzut, îmi vâjâia capul, am crezut că rămân mort acolo. Mi-a băgat o branulă, mi-a făcut un amestec pentru venă, să îmi revin. Nu am vrut să mănânc, nu mai aveam nici chef de mine”, a explicat vedeta.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au fost cazați într-o casă în care a stat și Johnny Depp

Vă amintim că pe data de 18 ianuarie 2023, Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru, au câștigat imunitatea la America Express, având astfel prilejul de a se relaxa înainte de următoarea etapă. În timp ce colegii lor se luptau pentru amuletă, celebrul cuplu a profitat de ocazie și a vizitat împrejurimile și și-au făcut prieteni noi.

În timp ce servau masa, au intrat în vorbă cu un mexican, care ulterior i-a invitat acasă la el, iar ceea ce a urmat i-a lăsat fără cuvinte. În timp ce vizitau casa, au aflat că acolo au fost cazați celebrități precum Johnny Depp și Antonio Banderas. Cei doi au fost surprinși, tototdată, de toate obiectele valoroase care se aflau acolo.

„Mi-am luat iubita și să plecăm în vizită la noii mei prieteni. (…) Când am intrat înăuntru, era un magazin … Luvru. Vechituri, nevechituri din toate colțurile lumii, cu tot felul de chestii frumoase. Dacă vând tot ce e acolo cu 2 euro bucata, sunt milionari. (…)

Ei aveau o casă mare, o grădină imensă, la parter aveau restaurant și un atelier și magazin. Erau mai mulți frați, iar familia lor avea o vechime de peste 300 de ani. Aveau multe case. Una dintre cele mai vechi familii înstărite”, a povestit Cătălin Scărlătescu.