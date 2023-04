Cătălin Botezatu a mărturisit că, deși a fost un moment dureros, și-a dorit ca divorțul părinților lui să aibă loc, fiindcă nu mai suporta certurile dintre cei doi.

Se pare că tatăl designerului s-a căsătorit de trei ori, dar mama lui nu și-a refăcut viața. Pentru acest lucru, Cătălin Botezatu spune că îi este greu să își ierte tatăl.

Cătălin Botezatu: Îmi este greu să îl iert

„Cu mama mă văd în fiecare zi, vine la atelier și este persoana care are cea mai mare grijă de mine. Cu tata mă văd mai puțin, este un om mai încăpățânat, dar țin foarte mult la el.

Părinții mei au divorțat când aveam 16 ani, tata s-a recăsătorit de trei ori, însă mama nu și-a mai refăcut niciodată viața și îmi este greu să îl iert pe tata pentru suferința cauzată mamei, care l-a iubit foarte mult.

Pe mine nu m-a afectat foarte tare, așa cum am spus provin dintr-o familie înstărită și am avut parte de tot ce îmi doream la acea vârstă. Eu mi-am dorit această separare, pentru că nu mai suportam ca ei să se certe”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu nu poate renunța la dulciuri

De asemenea, celebrul designer român a mărturisit că plăcerea lui vinovată o reprezintă dulciurile, chiar dacă nu are voie să le mănânce.

„Sunt un gurmand și îmi plac cel mai mult dulciurile, chiar dacă nu am voie să le mănânc. Dulciurile sunt plăcerea mea vinovată”, a spus celebrul designer român.

Cătălin Botezatu, experiență paranormală în Peru

Mai mult, celebrul designer român a mărturisit că a avut parte de o experiență paranormală atunci când a participat la un festival al șamanilor, desfășurat la Lima, scrie viva.ro.

„Am avut șansa să particip la cel mai mare festival al șamanilor, care se desfășoară la Lima. A fost o experiență tristă, atunci am aflat că murise bunica mea, cea care m-a crescut. M-a schimbat această experiență, pentru că am văzut, am simțit, am aflat niște lucruri în jungla amazoniană, unde am trăit acest moment, despre ceea ce înseamnă puterea unui șaman adevărat.

Am ajuns acolo cu o canoe. Șamanul adevărat îți spune că nu este bine să spui, să povestești ceea ce ai văzut, ai simțit în această călătorie inițiatică. Este un ritual, o experiență individuală.

Am mers în toate centrele energetice și solare ale lumii, inclusiv în România, în Ceahlău, Rarău, Sarmizegetusa. Am vrut să văd ce se întâmplă în aceste locuri în care te poți încărca, într-adevăr, cu energie”, a declarat Cătălin Botezatu.

Ce planuri are Cătălin Botezatu?

Totodată, Cătălin Botezatu a mai spus și ce proiecte are în desfășurare și la ce să se aștepte fanii săi.

„Majoritatea sunt legate de fashion. Am câteva prezentări în țară, apoi voi avea show-uri la Dubai, la Abu Dhabi și Geneva. Am început să lucrez la cele două colecții pentru Paris Fashion Week și New York Fashion Week.

Am și un proiect de televiziune, însă mă gândesc dacă voi avea timp să mă implic, având în vedere și proiectele imobiliare pe care le desfășor”, a mai spus Cătălin Botezatu.