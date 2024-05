Cunoscutul designer Mihai Albu se confruntă cu o nouă provocare în viața sa, după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată. La vârsta de 61 de ani, designerul a împărtășit publicului lupta pe care o duce împotriva acestei boli necruțătoare, dezvăluind detalii cutremurătoare din viața sa personală și medicală.

În urma unor luni grele, în care și-a pierdut mai întâi mama și apoi fratele, Mihai Albu se confruntă acum cu probleme de sănătate. Fostul partener de viață al Iuliei Albu a suferit deja o intervenție chirurgicală de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali la Spitalul Sanador din București, sub îndrumarea Conf. Dr. Gîngu și a echipei sale.

M-am dus la un control pentru altceva și mi-au găsit asta. Mi-au făcut RMN, puncție, mi-au luat probă, mi-a ieșit într-un anumit stadiu, alte analize au confirmat că e cancer. Mai am de făcut analize, dacă valorile vor fi foarte mari, trebuie să fac și chimio, și restul de tratament. La stadiul la care sunt acum trebuie așteptat șase săptămâni, până la restul analizelor”, a spus acesta, potrivit Playtech .

Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, Albu a mărturisit că diagnosticul a venit ca urmare a unor rezultate obținute în urma unui control de rutină. Cu toate acestea, designerul se arată hotărât și plin de speranță în fața acestei noi încercări, mulțumind echipei medicale pentru profesionalismul și devotamentul lor.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată.

A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf. Dr. Gîngu si echipa sa la Spitalul SANADOR, cărora le mulțumesc pentru profesionalism si implicare”, a notat designerul Mihai Albu pe Facebook.