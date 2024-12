Mihai Leu a fost mutat de la Secția de Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din București, unde se afla din cauza unor complicații legate de cancer de colon, o boală cu care se luptă de aproximativ zece ani.

În anul 2014, Leu a fost diagnosticat cu cancer la colon, a stat două luni în spital și a trecut prin două operații.

Ioan Andone, prietenul său, a anunțat că starea lui de sănătate este acum mai bună. El a povestit că l-a vizitat la spital recent. Mihai Leu s-a dovedit a fi un luptător. Fostul pilot de curse a trecut prin momente foarte dificile, dar, datorită organismului său puternic și determinării sale, și-a revenit. Intenționează să-l mai viziteze.

„Mihai Leu e bine. Am fost la spital la el, am mai fost și acum o săptămână, dar e bine. A avut momente mai grele, dar e un boxer, e un pilot, are un organism puternic și să îi dea Dumnezeu sănătate!

A fost mult mai rău, a trecut prin clipe extrem de grele, dar el fiind un luptător a trecut și chiar aseară l-am vizitat, am povestit și o să mă mai duc. Eu l-am văzut și când era mai rău”, a declarat el în cadrul unei intervenții TV.