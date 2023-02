Doliu în showbizul românesc! Cosmin Mureșan s-a stins din viață

Cătălin Botezatu trece prin momente cumplite, după ce a aflat că tânărul creator de modă Cosmin Mureșan s-a stins din viață. Acesta a decedat duminică, 26 februarie 2023, din cauza unor probleme de sănătate despre care nu a dorit să vorbească în spațiul public.

Cosmin Mureșan era din Satu Mare. Acesta a absolvit „Comparatives Litteratures la University of Western Timisoara”, promoția 1994 – 1998. A fost director de imagine pentru „Inedit”, director de creație pentru Cătălin Botezatu Official Store, apoi a creat brandul „D’OR”, împreună cu Sebastian-Gabriel David.

„Cu adâncă durere în suflet, ne luam rămas bun de la cel care a fost colegul nostru, Cosmin Mureșan! Drum lin către stele! Echipa CB Exclusive”, a este mesajul postat pe pagina pe Facebook „Catalin Botezatu Official Store”.

„Cu nespusă mâhnire, anunțăm trecerea fulgerătoare în neființă a lui Cosmin Mureșan, al cărui destin s-a împletit mereu în jurul Frumosului. Cosmin Mureșan s-a remarcat printr-un simt estetic deosebit, inspirație și dorința de a-și înveșmânta semenii cu gust, eleganță și rafinament.

Cariera sa de designer vestimentar a fost marcată de o înțelegere profundă a esteticului, punctată prin experiența ca director de imagine pentru “Inedit”, director de creație pentru brandul “Cătălin Botezatu” și culminând cu crearea propriului brand, D’OR, împreună cu Sebastian-Gabriel David. Tot în virtutea frumosului și eleganței, a înființat agenția de modeling DIVA’S, îndrumând tinere talente cu primii pași în lumea modei.

Colecțiile D’OR povestesc de la sine despre muza sa bogată, culorile și textura esenței lui Cosmin Mureșan, zugrăvind părți de suflet și sensibilități unice. Dragostea sa pentru Frumos s-a transpus în sute de ținute, înveșmântând cu rafinament și grație pe cei ce îi treceau pragul atelierului.

Ne vom aminti mereu zâmbetul său, cuvintele și gesturile grațioase și manierate, îmbrățișarea caldă și viziunea irepetabilă asupra vieții.

Rămas-bun “în liniștea Atelierului”, Cosmin Mureșan…”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a brandului său.

Cosmin Mureșan avea probleme de sănătate

Pe data de 23 februarie 2023, cu doar câteva zile înainte de a se stinge din viață, Cătălin Mureșan și-a informat fanii și prietenii din mediul online că este internat într-un spital din Cluj-Napoca și că urmează un tratament. Acesta i-a rugat pe oameni să nu-l întrebe despre suferința sa, precizând că va vorbi despre acest lucru la momentul potrivit.

„Dragi mei dragi! Va mulțumesc mult pentru mesajele voastre! Le prețuiesc din adâncul inimii mele! Sunt profund impresionat! Cu toate acestea, va rog să nu mă mai întrebați „ce am”. In momentul in care voi fi pregătit cu. siguranță vă voi spune.

De asemenea am ajuns la un punct al tratamentului in care am nevoie de liniște și de calm și intimitate. Va mulțumesc pentru înțelegere! Va îmbrățișez cu drag!”, a scris, joi, Cosmin Mureșan pe contul său de Facebook.

Mesaje de condoleanțe după moartea lui Cosmin Mureșan

După ce s-a aflat că tânărul designer de modă s-a stins din viață, mai mulți oameni și-au exprimat regretele.

„Rai bun în Lumină, Cosmin, tânătul meu prieten creativ, talentat, estet în toată fibra ființei lui. Prețuiesc toate amintirile prieteniei și colaborării noastre de peste 30 de ani. Alături, cu tot sufletul, de familia ta, de Sebastian, de toți cei care te-au iubit și te-au prețuit. Și totuși…nefiresc de repede, Cosmin.”, a fost mesajul transmis de Geta M Cozma.

„Pe Cosmin Muresan era imposibil să nu îl iubești. Era cald, modest, elegant, întotdeauna plin de bunăvoință, sărea în ajutor fără să îi ceri și oferea mai mult decât aveai nevoie. Îi admirai sufletul prin ceea ce crea, începând de la perfecțiunea cusăturilor, a croiului, până la impecabilitatea produsului finit.

Era ceva ce întruchipa eleganța, feminitatea și gingășia. Cosmin era inegalabil, de neînlocuit, era… Cosmin era succesul obținut cu greu, cu muncă, fără pile, cu nopți nedormite, pline de frământări și idei. Va fi foarte greu să spunem de acum… ,,Cosmin era…”, a scris Dorina Cotfas.

„Eu mi-l aduc aminte pe Cosmin ca pe băiatul acela timid și mereu cu zâmbetul pe buze, unul din prietenii de joacă din copilăria la bloc din Călărași. După ce familia lor a plecat la Satu Mare, am pierdut legătura cu el și cu sora lui Diana – colega mea de clasă, doar ca să-i regăsesc, zeci de ani mai târziu, în mileniul 3 grație Facebook.

Am avut bucuria să reîntâlnesc un profesionist aflat în vârful carierei de creator de modă, respectat, apreciat și iubit de toată lumea. Designer și antreprenor, preocupat de frumos, de grație, de maniere, de sensibilitate. L-au vrut sus acolo, să-i îmbrace frumos și pe ei. Drum bun prietene. Condoleanțe familiei”, a fost mesajul lui Radu Gorunescu.

„Draga Cosmin, Dumnezeu sa te odihneasca. Iti multumesc pt tot; amintirile cu tine ca si coleg de banca din liceu nu se vor sterge niciodata. Abia asteptam sa te revad pe 5 mai, la intalnirea de 30 de ani de la terminarea liceului..,”, a scris Oana Mindrut.

„Nu pot să cred! Nu l-am cunoscut personal, dar îi apreciam colecțiile, dedicarea și în special bunul simț! Rar așa ceva! Dumnezeu să îl ierte!”, a scris Liliana Bîrlădeanu.