Ionuț Dolănescu este în conflict cu vecinii lui după renovările recente pe care le-a făcut la casa moștenită de la regretatul său tată, Ion Dolănescu.

Vecinii solistului de muzică populară cer o anchetă și sunt supărați că soarele nu le mai intră în case.

Vecinii lui Ionuț Dolănescu au mers în instanță cu această problemă, iar avocata lor spune că ”au fost afectate apartamentele, casa existentă nu mai are nicio legătură cu imobilul pe care îl vedeți dumneavoastră, iar pe partea de înălțime e o diferență de doi metri, care rezultă din transformarea podului în mansardă”.

Ionuț Dolănescu spune că nu este vinovat

Fiul cel mare al regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu spune că nu este vinovat. El spune că totul este făcut conform unui proiect aprobat de către Primăria Municipiului București.

„Nu am viciat pe nimeni și nu am adus niciun prejudiciu cuiva! Casa din Caimatei are înălțimea conform proiectului aprobat de PMB. (….) Am adus un specialist topo, care a măsurat casa, și există documentație care atestă acest lucru”, spune Ionuț Dolănescu.

Dragoș Dolănescu scoate la iveală ce ar vrea Ionuț Dolănescu să facă cu casa

În această situație, Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, a precizat că la mansarda casei aceleia locuiau angajații.

”Încăperile de sus, din mansarda veche, tata le folosea, erau, de fapt, camerele pentru angajați, pentru Tanti Flori, care ne ajuta la gătit, chiar și eu mai dormeam acolo, era mobilier, era mai liniște sus. Probabil că Ionuț acum și-a extins spațiul pentru că are și trei copii.

Dar, n-ar fi trebuit să facă asta, are destul spațiu, jos, la parter, are patru camere, dormitor, plus băi mari și bucătarie și două 2 sufragerii, casa are cam 500 de mp. În beci, tata ținea zarzavatul și vinul.

Cum o fi făcut însă Ionuț rost de acte, pentru mansardă, pentru a-și înălța casa? Dar, nu mă mai mir, poți face rost de aproape orice, dacă ești un nume. Drept dovadă că și drepturile de autor ale tatălui nostru, Ion Dolănescu, ar fi trebuit împărțite jumi-juma, dar a luat tot, pe motiv că el e solist”, spune el, potrivit impact.ro.

Dragoș Dolănescu a mai precizat că tatăl lui nu a avut niciodată probleme cu vecinii, ba chiar îi invita la petreceri.

”Tata nu a avut probleme cu vecinii, dimpotrivă, îi invita adesea la petrecerile lui, la zilele onomastice, s-a purtat mereu frumos cu oamenii, vecinii îl iubeau și îl respectau”, spune el.

Planul lui Ionuț Dolănescu

Nu în ultimul rând, Dragoș Dolănescu a precizat că fratele său mai mare ar avea de gând să transforme casa într-o locație pentru o ambasadă.

”După decesul tatălui nostru, era vorba să facem muzeul Ion Dolănescu, în această casă. Ionuț așa a și promis. Anii au trecut, iar el a obținut-o în instanță. Dar eu nu o prea văd că arată a muzeu.

Ionuț mai venise cu ideea să o renovăm și să o închiriem, apoi, la vreo ambasadă, să primim 15.000 de euro, lunar, și să împărțim banii. Nu e exclus să o aranjeze, așa cum gândea, ca mai apoi să o închirieze vreunei ambasade.

Și va avea unde sta, căci își poate construi o altă casă, mai mică, pe terenul din spatele vilei, de 300 mp, primit tot de la tata, pe de-a moaca. Tata avea pe acel teren găini și iepuri”, a mai declarat fiul cel mic al lui Ion Dolănescu.