Tenismena Simona Halep este supusă la un abuz uriaș! S-a aflat cine i-a sărit în ajutor înaintea procesului de dopaj.

Astfel, ies la iveală noi detalii uluitoare despre campioana noastră. Celebra sportivă este suspendată temporar după ce a fost depistată pozitiv la controlul antidoping de la US Open.

Simona Halep este interzisă să participe în turnee de 7 luni. Campioana tenisului tot aşteaptă o decizie finală în cazul de dopaj. Deja au trecut mai bine de cinci luni de când Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a suspendat-o provizoriu din activitate.

Așadar, situația devine critică pentru Simona Halep pe zi ce trece. Eleva lui Patrick Mouratoglou nu poate participa la turnee, pierzând, astfel, multe premii și puncte importante.

Faptul că verdictul în procesul pentru dopaj nu a fost anunțat anunțat nici până în momentul de față reprezintă un abuz, în opinia unui jurnalist spaniol.

Jurnalistul Camilo Pombo-Saenz i-a desființat pe judecătorii sportivi. Acesta nu i-a iertat nici pe acuzatorii Simonei Halep, ținând cont de faptul că aceștia nu au soluționat cazul într-un termen rezonabil.

„Au trecut 161 de zile de când foarte birocratica și nedreapta Agenție Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep!

5 luni și 11 zile nu le-au fost de ajuns pentru a pronunța o decizie finală?! Cât trebuie să mai dureze?”, a răbufnit Pombo-Saenz pe contul său de Twitter.

Tenismena a primit pe 7 octombrie 2022 o înștiințare prin care era suspendată provizoriu. A fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open. Avocații româncei au contestat decizia, însă procedurile sunt birocratice la tribunal.

Today is Friday, March 17, 2023

It is 161 days and since the very bureaucratic and unfair International Tennis Integrity Agency (ITIA) “provisionally” suspended Simona Halep.

5 months and 11 days are not enough to have a final saying?!

How much longer?! 😡😡😡 pic.twitter.com/NT6GAmXOt3

— Camilo Pombo-Saenz (@sebastian9949) March 17, 2023