Vestea momentului despre Schengen! Klaus Iohannis a facut anunțul chiar acum: Este foarte clar

În cursul zilei de miercuri, 14 decembrie, președintele Klaus Iohannis a declarat că va aborda tema aderării României la Spațiul Schengen în Consiliul European, după ce Austria, cu o săptămână în urmă, a blocat România în Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI).

Șeful statului a mai spus că nu va exista niciun boicot la adresa Austriei din partea statului român și că în urma discuției pe care a avut-o cu cancelarul austriac Karl Nehammer, refuzul acestei țări a fost, de fapt, doar o amânare.

„Este foarte clar că noi, românii, dorim să fim parte din Spațiul Schengen. Integrarea în Spațiul Schengen rămâne obiectiv strategic național și rămâne obiectiv principal pentru mine, ca președinte al României pentru perioada următoare. Să vedem care sunt problemele și care sunt piedicile care trebuie înlăturate pentru a putea ști cum procedăm în continuare”, a spus Klaus Iohannis.

Există două probleme care trebuie rezolvate în ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen

Șeful statului a mai spus că există două probleme în ceea ce privește intrarea României în Spațiul Schengen și că ambele trebuie rezolvate.

„Odată atitudinea Austriei, care este rezervată. Acum a votat „nu”, dar, recent, cancelarul austriac a declarat că acest vot înseamnă, de fapt, o amânare, nu înseamnă un „nu” definitiv. Este o nuanțare a poziției. Acest vot a fost și pentru România și pentru Bulgaria. Avem însă și a doua problemă care trebuie văzută și tratată. Votul Olandei a fost mixt. Pentru România a fost „da”, pentru Bulgaria a fost jumătate „nu”. Știu chiar de la premierul Olandei că acest „nu” nu a fost definitiv. Este dorința și acolo a unei amânări până se mai clarifică anumite probleme”, a mai spus președintele României.

Situație poate fi tratată cu diplomație

Președintele Klaus Iohannis a mai spus că situația poate fi tratată cu diplomație și că nu va exista boicotare la adresa Austriei.

„Acest moment după părerea mea poate fi tratat într-o singură cheie: cu diplomație. Orice altceva este exclus. Am auzit, în ultimele zile, nenumărate opinii, sfaturi și așa mai departe și vreau să vă spun foarte clar: Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau a autorităților publice. Nu așa se tratează astfel de probleme”, a mai spus Iohannis.

Vor începe discuțiile cu austriecii

De asemenea, președintele României a mai spus că vor exista discuții cu premierul Suediei, însă este nevoie să se înceapă și discuțiile cu austriecii.

„Să convingem Olanda că România merită să intre în spațiul Schengen, am convins Suedia, care după schimbarea de Guvern a fost foarte reticentă, am convins Suedia că îndeplinim toate condițiile și că putem intra pe merit, nu pe milă, și în final am obținut ridicarea MCV-ului”, a spus Iohannis.

În plus, șeful statului a mai spus că ”voi avea întâlniri cu premierul suedez și sigur vom începe discuția și cu austriecii, nu putem și nici nu trebuie să evităm astfel de discuții. Până la urmă soluția trebuie să vină din întregul pachet.”