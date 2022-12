Victor Ponta a aflat că va fi dat în judecată de la Klaus Iohannis

Fostul premier PSD, Victor Ponta, a fost invitatul lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul, în cadrul căreia a povestit cum a aflat că a fost dat în judecată. Acesta a dezvăluit că a aflat totul de la Klaus Iohannis, precizând, totodată, că nu știa nimic până în acel moment.

În rândurile următoare, puteți citi dialogul dintre cei doi.

Victor Ponta: – Tu crezi că eu am știut că am fost trimis în judecată? Știi de unde am aflat?

Marius Tucă: – Din fața blocului? De unde?

Victor Ponta: – Nu. Am aflat de la domnul Iohannis care mi-a dat un bilețel în timpul CSAT-ului (Consiliului Suprem de Apărare a Țării).

Marius Tucă: – Nu pot să cred așa ceva!

Victor Ponta: – Ba da! Ți-am zis că o să scriu o carte despre 2015.

Marius Tucă: – Deci, el era președinte, tu erai prim-ministru.

Victor Ponta: – Da. El stă în capul mesei ca dirigintele și eu stau în dreapta și mi-a trimis un bilețel pe care scria: ”Ponta, trimis în judecată”.

Marius Tucă: – Asta e foarte tare ce spui.

Victor Ponta: – De ce e foarte tare?

Marius Tucă: – Într-o țară democratică, președintele îi dă un bilețel primului ministru la un CSAT…

„Da”, l-a întrerupt Victor Ponta. „Și așa am aflat și atunci am zis ”Bun, deci, e ca ăla care află condamnarea, dar n-a aflat dacă e cu spânzurătoare, cu împușcătură, cu toporul”, a adăugat Victor Ponta.

Victor Ponta, mărturisiri despre candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2014

În cadrul aceleiași ediții, Victor Ponta a vorbit și despre alegerile prezidențiale din 2014, când a candidat împotriva lui Klaus Iohannis. Acesta a dezvăluit că în anul următor i s-a deschis un dosar care nu s-a încheiat nici până azi.

Victor Ponta: – În 2024, am făcut greșeala să candidez contra domnului Iohannis și atunci, în 2015 mi-au făcut un dosar care nu s-a încheiat nici azi.

Marius Tucă: – Nu pot să cred, dar nu se poate.

Victor Ponta: – Dacă mă lua pentru terorism sau pentru crime împotriva umanității se închidea mai repede. După tu întrebi cine este în 2024? Cine mai candidează în 2024?

Marius Tucă: – Păi, candidezi cu partidul, Victor. Până la urmă, asta e.

Victor Ponta: – Nu, nu, nu, lasă, zi-mi, te rog, dar tu de ce nu candidezi?

Marius Tucă: – Eu?

Victor Ponta: – Da.

Marius Tucă: – Pentru că sunt ziarist.

Victor Ponta: – A, ok. Păi și ce? Nu cunoști niciun ziarist care a devenit politician?

Marius Tucă: – Păi, da, dar aia înseamnă că n-au fost ziariști și a fost treaba lor.