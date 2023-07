Petrecerea din cauza căreia Mitică Dragomir a rămas fără loc de muncă

Discutând despre momentele de neuitat petrecute pe Stadionul Ion Oblemenco cu ocazia celebrării a 40 de ani de la performanțele Craiovei Maxima în Cupa UEFA, Mitică Dragomir a povestit cum a fost dat afară din funcția pe care o ocupa, cea de vicepreședinte la Chimia Râmnicu Vâlcea.

În anul 1973, Chimia Râmnicu Vâlcea a câștigat Cupa României după o finală cu Constructorul Galați, scor 1-1 în primul meci, 3-0 în manșa secundă. La o vârstă destul de fragedă, Dumitru Dragomir ocupa deja funcția de vicepreședinte al clubului din Râmnicu Vâlcea.

După momentele de sărbătoare trăite din plin de Mitică Dragomir cu motiv întemeiat, acesta a primit o veste rea. El a fost dat afară de la serviciu.

Dumitru Dragomir: Am mai stat două-trei luni și m-au curățat

„La una am rămas fără serviciu, dar nu mai vreau să povestesc. Câștigasem Cupa României și în centrul orașului am făcut o paranghelie. Meciul cu FC Argeș a fost în semifinală. Finala a fost cu Galați. După meciul cu Galați când am câștigat Cupa. Chimia era în Divizia B și în următorul an i-am promovat în prima ligă. Am făcut o paranghelie.

Ne-au așteptat 10-15.000 de oameni în centrul orașului și eu la Casa Vâlceană am făcut o paranghelie. Eu nu eram cu băutul. Erau unii membri de partid și ceilalți s-au dușmănit. Îl dușmăneau pe secretarul cu organizatoricul care răspundea de sport, de fotbal. El a făcut ce am vrut eu și de-aici mi s-a tras curățarea. Am mai stat două-trei luni și m-au curățat.

Mai făceam greșeli. N-aveam experiență. Era unul secretar cu economicul Ionescu și nu l-am chemat la masă. Crețu mi-a zis, era secretar cu organizatoricul: ‘Băi, Mitică, tată. Invită-i mă pe toți. Nu vreau!’. Nici pe primar, unul Stoica, nu l-am chemat că era dușmanul meu și m-a dat afară.

Eu eram cu ceilalți. ‘Cine se leagă de mine acum?’, gândeam eu. În câteva luni mi-au dat cu șutul în fund după ce promovasem”, a povestit Dumitru Dragomir.

Chimia Râmnicu Vâlcea s-a impus categoric în a doua partidă din finala Cupei României din 1973, scor 3-0 cu Constructorul Galați. Golurile victoriei au fost marcate de Vasile Iordache II și Gheorghe Gojgaru. Trofeul din Cupa României a fost primul din istorie pentru clubul oltean.