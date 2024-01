Mitică Dragomir are o relație de afaceri cu Pescobar

Mitică Dragomir a făcut declarații surprinzătoare în cadrul emisiunii „MAX Profețiile lui Mitică”. Aici, el a vorbit despre relațiile de afaceri pe care le-a avut cu Pescobar, extrem de controversatul patron care activează în industria restaurantelor.

Cu detalii precise, Mitică Dragomir a dezvăluit aspecte ale afacerilor sale cu un patron controversat din industria restaurantelor. Deși nu se consideră „omul din umbră” și nici „omul din spatele lui Pescobar”, Dragomir a admis că primește lunar sume semnificative de bani de la acesta, pentru restaurantele deținute de el.

Dragomir susține că Pescobar are două restaurante pe două dintre cele două vapoare pe care le-a cumpărat de la el. În plus, fostul șef al LPF susține că Pescobar nu are nicio datorie la el.

„Dacă mint, să îmi stea inima! Pescobar a cumpărat de la mine restaurantul din spatele Telefoanelor și cele două vapoare le-a cumpărat, iar afacerea a închiriat-o. Mi-a dat toți banii, nu are nicio datorie. La cele două restaurante pe vapor – eu am trei vapoare cumpărate la licitație -, plătește în rate. iar ceea ce am închiriat de la Parcuri, iau chirie și le plătesc 40% din ce iau de la Pescobar. El plătește chirie, de aproape 10 ani este chiriașul meu”, a declarat Mitică Dragomir.

Greșeala lui Dragomir în afacerea cu Pescobar

Mitică Dragomir a menționat că nu ar fi trebuit să vândă vapoarele și să închirieze pontoanele.

Analizând retrospectiv situația, el consideră că ar fi fost mai potrivit să propună o împărțire echitabilă de 50% – 50%.

În plus, Dragomir a subliniat că, deși a avut cele mai frumoase restaurante din țară, niciunul nu a avut succes. Este important de menționat că restaurantele sunt acum integral deținute de Pescobar.

Totuși, Dragomir a explicat că există o datorie asociată, deoarece a achiziționat vapoarele în rate.

„Crezi că mi-ar fi frică sau rușine de cineva să zic că sunt în spatele lui? Am fost un prost, trebuia să mă asociez cu el, nu să vând. Acum îi pare rău. Nu trebuia să vând vapoarele și să închiriez pontoanele. Trebuia să spun să facem 50% – 50%. Eu am avut cele mai frumoase restaurante de aici din țară și nu a mers niciunul. Restaurantele sunt 100% ale lui Pescobar. Are totuși o datorie, a luat în rate vapoarele”, explică Mitică Dragomir.

Suma astronomică achitată de Pescobar

Cu această ocazie, Dumitru Dragomir a făcut publică suma de bani pe care a câștigat-o din parteneriatele sale cu Pescobar. Chiar dacă fostul politician recunoaște că este o sumă impresionantă, admite că ar fi avut potențialul să fie și mai mare.

Potrivit lui Dragomir, Pescobar urmează să achite datoria pentru vapoare, în curând.

„E de ordinul milioanelor un vapor, e foarte scump. Ca să îl faci înăuntru, ca bucătărie, nu scapi cu 500.000 de euro. Eu i l-am dat făcut, tot. El, în decursul timpului că s-au mai degradat obiectele, le-a aruncat. Nu pot să spun cât (un milion de euro, n. red.), dar a plătit mai mult. Termină ratele în câțiva ani. Pontoanele și luciul apei sunt ale mele. Pontoanele le-am închiriat lui, luciul apei l-am dat altcuiva. Din chiria pontoanelor plătesc la Primărie, la Parcuri. La vapoare, până le achită, sunt proprietar eu. Și dacă nu îmi plătește trei luni pierde tot. Toate milioanele… Îl și aștept să întârzie… Mă rog la Dumnezeu să trăiesc până termină el de plătit. Are rate mari (de ordinul zecilor de mii de euro, n. red.)”, mai spune Mitică Dragomir.

Pagubele lui Pescobar după incendiul de la Snagov

Dumitru Dragomir a adus la lumină și mai multe detalii despre pagubele pe care Pescobar le-a înregistrat după incendiul care a distrus restaurantul din Snagov. Conform explicațiilor sale, pierderile suferite de acest afacerist au atins cote impresionante, ajungând la sute de mii de euro.

În opinia lui Dragomir, Pescobar a avut pagubă de 3-400.000 de euro.