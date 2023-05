Gigi Becali a anunțat, după ce FCSB a pierdut meciul cu Rapid, că va vinde echipa de fotbal. Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, spune că latifundiarul din Pipera încă nu a vândut echipa.

Adevărul despre planurile lui Gigi Becali, dezvăluite chiar de Mitică Dragomir

El a mai spus că l-a încurajat pe Gigi Becali că poate obține suma de 25 de milioane de euro, cât a cerut pe întregul club sportiv, doar prin vânzarea a trei jucători.

”M-a sunat aseară şi mi-a spus că încă n-a vândut nimic, se mai gândeşte. Eu i-am spus că aşa este la fotbal. El încă mai era supărat, dar nu ştiu dacă vinde sau nu mai vinde, dar ştiu sigur că n-a vândut.

N-a dat la nimeni. El nu minte. MM Stoica poate să mintă că e conducător, e angajat. Nu se întâmplă nimic. Gigi m-a sunat la 18:44. El s-a uitat la emisiune şi mi-a spus că nu mi-a mulţumit până acum că nu are nevoie ca cineva să îi facă notorietate.

‘Bă, ai vândut-o?’, ‘N-am vândut nimic, Mitică!’, mi-a spus Gigi. I-am spus că are 10 jucători care depăşesc 50 de milioane. N-a zis nimic, era bucuros în sinea lui.

În momentul în care a spus că nu a vândut, ştiam sigur. El averea trebuie să o împartă la fetele lui. Voi credeţi că Gigi Becali dă altcuiva averea în afară de fetele lui. Era dezinvolt, bucuros.

Voiam să îl sun după meciul Rapidului. Am fost sigur că CFR Cluj nu pierde şi le-a dat Mutu o lecţie de cred că îşi ling rănile trei luni, până când începe noul campionat”, a declarat Dumitru Dragomir, fostul președinte LFP, pentru Fanatik.

Gigi Becali ia în considerare vânzarea echipei FCSB

Latifundiarul din Pipera nu a renunțat la vânzarea echipei FCSB, cu toate că victoria din Bănie a adus echipei încă 3 puncte cu care s-a apropiat de Farul Constanța.

Gigi Becali a anunțat că negociază cu un client și că prețul va fi determinat de o eventuală câștigare a campionatului de către FCSB.

”Noi am revenit în lupta la titlu. Eu dau interviul ăsta, dar eu de fapt am terminat. Am un client cu care negociez. Am 25 de milioane, a zis că dă 25 de milioane. Dacă iau campionatul, iau 40. Dacă nu, 25. Contează asta foarte mult. Am terminat, la revedere!”, spunea Gigi Becali.

În momentul de față, clasamentul play-off arată așa: