Andreea Marin spune că a simțit prezența divinității lângă ea și de atunci se bazează pe credința în Dumnezeu și îi cere ajutorul în toate aspectele vieții sale. După o perioadă grea, ea a reușit să-și revină cu ajutorul divin, chiar dacă inițial a negat că acesta ar fi putut să o ajute.

Andreea Marin nu a avut o viață fără greutăți

Încă din copilărie, a trecut printr-o experiență tragică, pierzându-și mama. Aceasta a dus la o perioadă de depresie pentru Andreea, însă ea a găsit forța să meargă mai departe prin credința în Dumnezeu. Ajutorul divin a ajutat-o să depășească aceste momente grele și să devină o persoană mai puternică.

„Am trecut și eu prin depresia mea, prin porția mea de viață trăită mai greu, dar, cumva, mulțumesc lui Dumnezeu pentru forța pe care mi-a dat-o de a mă reconstruit și de a merge mai departe. Există așa, cineva cu mâna pe umărul nostru, de acolo de sus, nevăzut, dar pe care îl simțim mereu”, a spus Andreea Marin în cadrul unui podcast online.

Andreea Marin a recunoscut că într-o perioadă a vieții sale a negat existența lui Dumnezeu, durerea pe care o simțea fiind prea mare pentru a înțelege ce s-a întâmplat. După o perioadă de timp, vedeta a simțit prezența divină într-o situație dificilă și a realizat că nimic nu a fost întâmplător, iar greutățile prin care a trecut au făcut-o mai puternică și i-au dat forță.

L-am negat pe Dumnezeu pentru un timp

Chiar și în momentele dificile, Andreea Marin a reușit să rămână dedicată muncii și să fie productivă, activitatea profesională fiind un factor important în viața ei. Cu toate acestea, viața personală nu a fost mereu la fel de reușită, dar experiențele prin care a trecut au făcut-o să înțeleagă că adevărata putere vine din interior și din credința în Dumnezeu.

„Desigur, eram doar un om, un omuleț la vremea aceea și nu avea capacitatea de a înțelege o durere atât de mare. L-am negat pe Dumnezeu pentru un timp, peste ceva vreme, poate un an sau doi, mi s-a întâmplat să trăiesc, la proporții mai mici o neîmplinire, o durere, nici nu-mi mai amintesc ce a fost, dar știu că, fără să-mi propun, în mod spontan am spus „Doamne ajută”, mi-am dat seama că Dumnezeu a fost cu mine în orice moment, aștepta doar să-mi revin, să am capacitatea de a înțelege că el nu a plecat niciodată de lângă mine, de atunci nu ne-am mai despărțit”, a adăugat Andreea Marin.