E încâlcită treaba și pe urmă nu poți spune cine e de vină

În opinia lui Ion Țiriac, Simona Halep trebuie apărată în procesul de doping în care încearcă să își demonstreze nevinovăția. Amintim că, Simona Halep a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open.

„Simona Halep s-a născut (n.r. ca jucătoare de tenis) datorită familiei ei. Familia ei a ajutat-o, noi cu Federația nu am putut să facem mai nimic la acea vreme. Nici în ziua de astăzi Federația Română de Tenis nu are un curs de antrenori, nu are nimic. Este zero.

Este și datorită acelei porcării ordinare pe care Ministerul Tineretului și Sportului și-a permis-o: să nu finanțeze cu nimic. De aceea noi nu avem un tânăr care joacă tenis. Toate aceste fete au ieșit din cele 30 de turnee pe care domnul Năstase le-a făcut și s-au terminat și acelea când a venit alt președinte. Halep și-a făcut treaba singură, aproape, sigur, ajutată de familie, și vorbim despre o jucătoare care a câștigat Wimbledonul.

În ce privește dopingul, să lăsăm (n.r. acuzația) de doping. Adică o jucătoare la 31 de ani se apucă de doping? Ce să facă cu dopingul? Însă e încâlcită treaba, e macularistica asta care ține ani de zile și pe urmă nu poți spune cine e de vină. După 6 luni, 8 luni, un an, timp în care nu mai joacă, cine e de vină? Acesta este un sport profesionist. Ea într-un an face 10 milioane (n.r. de euro). Cine i le dă? Deși are destul, nu ar fi problema că moare de foame”, a declarat Ion Țiriac într-un interviu acordat lui Adrian Artene.

Oamenii din jurul Simonei Halep trebuie să știe

În ceea ce privește teoria lansată de doctorul Dana Safta, fostul consilier medical al Simonei Halep, care susține că probele ar fi fost manipulate, Ion Țiriac nu crede că s-a întâmplat acest lucru.

„Nu poți spune că au fost manipulate. Manipulată a fost proba în cazul Andreei Răducan. Dacă ceva a fost în acea probă trebuie văzut de unde, cum și ce. Și asta, dacă te duci înapoi pe firul evenimentelor, nu poate Simona să-și dea seama singură, dar ar trebui ca oamenii care au fost în jurul ei să știe de unde a venit treaba asta.

Că a luat un medicament, că a luat o hrană și e periclitată cu ceva pus înăuntru, se poate. Dar ea trebuie să demonstreze. Ei te acuză, tu trebuie să demonstrezi. Și demonstrația asta trenează”, a spus Țiriac.