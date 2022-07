Ministrul Marius Budăi a dat o veste teribilă pentru pensionarii din țara noastră. El a ținut să arate dezastrul pe care l-a găsit în PNRR-ul României. Budăi a apreciat că în nicio țară din Europa nu există povara pe care a lăsat-o Guvernul Florin Cîțu, format din PNL, USR și UDMR.

În opinia sa, fostul premier Florin Cîțu și fostul ministru USR, Cristian Ghinea, sunt principalii responsabili pentru dezastrul din PNRR. Astfel, pensionarii României au fost condamnați la sărăcie. Acest avertisment a fost lansat de ministrul Marius Budăi, care a promis să facă demersuri pentru renegocierea PNRR-ului.

Ministrul Muncii susține că nicăieri nu s-a spus despre sărăcirea statelor din UE

„Am spus recent că am demarat o discuție cu miniștrii de muncă din UE și prin atașații pe muncă din ambasade, dar și ambasadori. Am realizat o cercetare de legislație pe fiecare stat membru, dar și pe PNRR. Am studiat două treimi din PNRR-urile din Europa. Nu am găsit în niciun asemenea program sau legislația unei țări o asemenea plafonare, pentru o astfel de perioadă, de 50 de ani, cum există în PNRR-ul românesc. Am citit PNRR-urile din scoarță în scoarță, ca să mă conving că nu există niciun astfel de prag impus”, a comentat Marius Budăi.

El a arătat că în PNRR-ul Franței se spune despre reformă în sistemul de pensii, dar doar atunci când acest lucru o va cere.

„Nicăieri nu s-a spus despre sărăcirea statelor din UE”, a punctat ministrul Muncii.

Marius Budăi susține renegocierea PNRR

În opinia sa, este o contradicție între termeni, să spui că plafonezi până la un procent din PIB.

„Este total aiurea ceea ce se întâmplă. Eu am avut o discuție serioasă în partid, voi ridica tot mai des problema, pentru o decizie politică pe care o vom comunica public în coaliție. Dacă e cineva din coaliție care nu susține renegocierea – ameliorarea acestui lucru sau eliminarea cu totul a acestui aspect din PNRR, care nu există în legislațiile altor state sau în PNRR-uri, această încorsetare – pragul de cheltuire a pensiilor publice. Este vorba despre un procent de 9,4% din PIB, – o plafonare 50 de ani”, a declarat Marius Budăi, la România TV.

Marius Budăi l-a atacat dur și pe Cristian Ghinea, fostul ministru al Fonduri Europene în vremea redactării PNRR-ului.

„O alianță politică în care era PNL și USR. Domnul ministru de atunci, al USR, de la fonduri europene, era extrem de bine priceput la toate domeniile, dar decizia a fost una politică, a coaliție de atunci. E mai puțin important ce a fost atunci, ci ceea ce facem de acum încolo”, a mai punctat Marius Budăi.