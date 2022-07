Informația momentului pentru acești pensionari! „Nu au contribuit niciodată cu nimic”

Mai precis, cunoscutul judecător a vorbit în ziua de joi, 7 iulie, despre pensiile speciale ale militarilor, dar și supraimpozitarea acestora.

„Partea necontributivă… Militarii nu au contribuit niciodată la pensii. Cu ăștia ce faci? Unde îi duci cu pensia? Și unde-i baza lor contributivă? În general în lume militarii nu contribuie la pensii. Deci ei nu au contribuit cu nimic la pensie”, a declarat Augustin Zegrean pentru B1 TV.

Legat de pensiile speciale ale parlamentarilor, respectiv eliminarea acestora, Augustin Zegrean susține că judecătorii CCR nici măcar nu au discutat legea pe fond, pentru că nu a existat un aviz din partea Consiliului Legislativ și nu au fost respectate mai multe termene.

Autoritățile lucrează la o nouă lege a pensiilor

De asemenea, jurnalistul Radu Tudor a scris anterior într-o postare realizată pe blogul său, citând surse Economedia, că autoritățile lucrează în momentul de față la o nouă lege a pensiilor, împreună cu Banca Mondială și cu Comisia Europeană, ca parte a reformelor asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua lege va merge strict pe criteriul contributivității. În cadrul reformei, statul a introdus toate pensiile bazate pe contributivitate, dar și toate pensiile speciale în afară de cele ale militarilor.

Conform jurnalistului, pensiile militare nu au fost incluse, deoarece statul român consideră în prezent că acestea nu sunt pensii speciale, ci sunt pensii „de serviciu” sau pensii „ocupaționale”. Asta deși mare parte dintre acestea nu sunt plătite pe principiul contributivității, ci sunt completate de la bugetul de stat.

Mai mult, Comisia Europeană a cerut oficial României să includă în reforma sistemului de pensii și pensiile militarilor. Potrivit sursei menționate, Guvernul reface acum componența comitetului interministerial pentru reforma sistemului de pensii din România, astfel încât la negocieri să ia parte și Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Infomații, instituții care au case sectoriale de pensii.

Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care înlocuiește dispozițiile Legii nr. 127/2019 are termen în PNRR în primul trimestru din 2023, în timp ce intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale are termen în PNRR în ultimul trimestru din acest an.