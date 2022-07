Casa de Pensii a primit 8746 de cereri pentru talonul de pensie electronic

Mai precis, Violeta Alexandru a scris pe pagina sa de socializare că mai mulți pensionari nu au primit nici acum „talonul mov în format electronic” în contul online deschis în portalul CNPP.

„Aș putea să mă opresc când se votează o lege lucrată de mine dar adevărul este că mă interesează ca ea să își producă efectele în practică. Dacă nu văd rezultate la nivelul oamenilor, nu sunt eu mulțumită. Câte legi nu s-au votat și nu s-au aplicat (deloc/fără norme de aplicare sau parțial). Așadar nu renunț, nu tratez cu superficialitate când am un obiectiv.

Am avut mai multe semnale de la dumneavoastră că tot nu ați primit talonul mov în format electronic (în contul online deschis în portalul CNPP). Legea la care am lucrat a trecut pe la începutul anului. Este vorba despre pensionarii care primesc pensia pe card (sper că sunt din ce în ce mai mulți, le simplifică viața) și care nu mai au de ce să mai aștepte poștașul pentru talon. Legea pe care am gândit-o și care a fost votată le permite să îl acceseze în format electronic și să îl utilizeze, la nevoie.

După verificări punctuale, îmi răspunde, într-un final, Casa Națională de Pensii Publice că a primit 8746 de cereri spre sfârștul lunii iunie. Peste 150 nu sunt rezolvate. În București sunt cele mai multe, cel mai slab stă Sectorul 4. Nu înțeleg de ce aceste cereri nu se soluționează imediat, ce este de analizat/prelucrat la ele. Este o cerere extrem de simplă, nu e niciun calcul de făcut. De ce să dureze zile întregi?”, a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

Violeta Alexandru spune că lucrurile se mișcă greu

De asemenea, fostul ministru a scris pensionarii trebuie să se obișnuiască, în contextul în care lucrurile „se mișcă greu”.

„Greu se mișcă lucrurile și la Mehedinți. În rest, văd că lucrurile au mers. Înclin să cred că dacă nu insistam, dura cu anii ca să vină contractele acelea mari cu bani de la PNRR și, ceea ce acum s-a făcut cu resurse puține, să se facă cu milioane de euro. Oricum, acel prim pas pentru creare cont la Casa de pensii, prin completarea unui formular online și depunerea lui la ghișeu este ridicol. Se poate rezolva și trata oamenii în mod civilizat dar văd că nimeni de la Casă sau de la Minister nu este interesat. Nu este adevărat că trebuie milioane de euro pentru așa ceva. ANAF are un sistem simplu și eficient pentru validare online, se poate adapta.

O să mai verific stadiul peste un timp. Mulțumesc și pentru mesaje. Mișcăm lucrurile împreună. Eu chiar consider că orice rezultat obținut și care are impact bun asupra oamenilor, l-am obținut împreună cu dvs.

Mi se pare important pentru oameni să știe ce mai spune Casa pe acest subiect: dacă data aprobării cererii este între 1-10 ale lunii, talonul în format electronic se va trimite în luna următoare. Dacă data aprobării cererii depășește data de 10 a lunii, talonul va fi transmis peste 2 luni. Deci ar trebui urmărită comunicarea din primele zile ale lunii, să se ajungă la data de 10. Explicația aici este ca s-au tipărit deja taloanele până la această dată și de aceea, vi le vor trimite în formatul tipărit. În luna în care se acordă și cupoanele de călătorie, talonul va fi trimis ȘI în format fizic.

Trebuie să ne obișnuim în România să evaluăm periodic impactul legilor, al politicilor publice. Nu avem această cultură în administrația din România. Se fac lucruri, merg la început și cum se mută atenția în altă parte, nu mai merg. Unele ar trebui modificate dar parcă nu mai interesează pe mai nimeni să se facă treabă. Și câte ar fi de făcut, cu seriozitate”, a completat fostul ministru.