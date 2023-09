Mihai Gâdea este uimit peste măsură. Fiica sa a avut o apariție surprinzătoare la Milano Fashion Week. Karina este pasionată de modă. De aceea încearcă să profite de fiecare moment de acest gen.

Fiica lui Mihai Gâdea studiază în Florența, Italia. Ea este studentă la PoliModa, una dintre cele mai prestigioase școli de modă de pe întreg mapamondul.

Karina Maisha Gâdea a făcut senzație la Milan Fashion Week. Ea a optat pentru un look rebel. Săptămâna trecută, tânăra a participat la show-ul de modă al celor de la Diesel, prezentat în cadrul evenimentului.

Fiica lui Mihai Gâdea, apariție de senzație în Italia

Fiica lui Mihai Gâdea a purtat sutien, sacou, jeanși oversized, ochelari de soare, iar la această ţinută nu avea cum să lipsească un hairstyling cool, a arătat Viva.

Karina a lansat, în luna mai, videoclipul piesei „Start”. În 2016 a filmat un videoclip pentru piesa „Somewhere only we know”, a trupei Keane. Au urmat apoi de alte două coveruri, „Ordinary world” şi „Somewhere only we know”.

În momentul în care a lansat piesa „Start”, Gâdea a spus că cel mai mult își dorește ca „puiul său” să fie fericit. El a susținut atunci că este mândru de realizarea fiicei sale.

Vedeta Antena 3 a menționat că piesa este pusă continuu pe repeat acasă, la birou, dar și în mașină. În același timp, el a ținut să o mai felicite încă o dată pe fiica sa pentru marea reușită.

Karina a fost acceptată la o universitate importantă

În urmă cu ceva vreme, vedeta Antena 3 a anunțat că fata lui a fost acceptată la o universitate importantă din Olanda. Între timp, Karina s-a răzgândit. De altfel, ea a dovedit că are o personalitate puternică încă de mică. Ea a fost pasionată mereu de fashion.

Chiar dacă mulți au crezut poate că fiica lui Mihai Gâdea se va orienta tot spre muzică și că va continua să o studieze, aceasta a ales un alt drum. Karina Maisha Gâdea a decis să nu plece în Olanda.

Ea s-a dus în Florența, Italia, pentru a-și urma studiile universitare. Ea a fost acceptată anul trecut la PoliModa. Aceasta este una dintre cele mai prestigioase școli de modă de pe întreg mapamondul.

În total, în lume sunt doar trei astfel de instituții. Una se află la New York, alta la Paris și una la Florența.