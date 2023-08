Timp 4 ani la Ajax, Cristi Chivu a jucat sferturi de Champions League cu clubul batav chiar în ultimul sezon petrecut la Amsterdam, 2002/2003.

Ajax a întâlnit AC Milan, italienii câștigând trofeul trofeul în acel sezon, și a pierdut calificarea dramatic, 3-2 la general, cu golul decisiv înscris de rossonerri în minutul 90+1.

Eliminarea de atunci îl bântuie și astăzi pe fostul internațional român. Cu ocazia unui documentar realizat de clubul din Amsterdam, fostul internațional român a rememorat acele clipe de tristă amintire.

„Aveam o echipă grozavă, cu multă calitate, dar nu am știut cum să reacționăm sub presiune.

Sunt puține momente din cariera mea la care mă gândesc și zic: «fuck!». Iar ăsta este unul dintre ele.

Este o rană care-mi va rămâne întotdeauna în inimă, în suflet, în minte. E teribil. Am fost atât de aproape… Atât de aproape să ajungem în semifinale…

Milanul era o echipă grozavă. Fundașii lor erau idolii mei. Maldini, Costacurta, toți acei fundași incredibili jucau acolo”, a precizat Chivu, în limba engleză, în documentarul la care au mai participat Zlatan Ibrahimovic, Andy van der Meyde și Ronald Koeman.

Alunecarea pe care n-o poate uita

În sferturile cu AC Milan, Ajax a rezistat pe teren propriu, 0-0, dar a cedat pe San Siro, 2-3, cu golul decisiv înscris de Tomasson în minutul 90+1, după ce Chivu a alunecat în încercarea de a respinge o centrare.

„La 2-2 începuserăm să credem. Mai erau câteva minute din meci. În ultimul minut, au trimis o minge lungă. Am alunecat și am căzut. Nu am apucat să mă ridic și să încerc să câștig duelul. Cum ar fi fost dacă nu alunecam?

Dacă nu cădeam? Milan a câștigat Champions League în acel sezon. La finalul zilei, trebuie să te mândrești cu ce ai reușit. Aveam o echipă atât de tânără, fără experiență, și am fost atât de aproape de semifinalele Champions League…”, își amintește fostul jucător român.

Ajax, fundația carierei

În vara lui 2003, Chivu a fost cumpărat de AS Roma, dar rămâne și astăzi recunoscător pentru ce a învățat la Amsterdam:

„Cei 4 ani pe care i-am petrecut la Ajax au fost fundația a ceea ce am ajuns ca jucător. Încrederea pe care o am în tot ce fac, spiritul de lider, tot ce reușesc în viață se datorează acelor momente. Acei ani sunt fundația a ceea ce sunt astăzi”.

Retras din activitatea de fotbalist în 2014, Chivu este acum antrenor la Inter Primavera.