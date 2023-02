Doina Teodoru și Mihai Bendeac au o relație strict amicală

Doina Teodoru, actuala parteneră de viață a lui Cătălin Scărlătescu, s-a făcut remarcată în cadrul emisiunii de talente „iUmor”, pe care a și câștigat-o ulterior. Doina Teodoru i-a amuzant atât pe jurații, cât și pe telespectatori, reușind să le câștige repede simpatia și să devină una dintre cele mai urmărite actrițe din România.

Majoritatea oamenilor o știau din serialele de comedie, precum „În puii mei” și „Băieți de oraș”, unde a jucat alături de Mihai Bendeac. În 2017, când a participat la „iUmor”, se zvonea în spațiul public că devenise preferata lui Mihai Bendeac, fanii lui bănuind că între ei ar fi mai mult decât o relație de colegialitate. Mihai Bendeac, însă, a negat totul, precizând că asemenea zvonuri nu își au rostul fiindcă relația lor este strict amicală.

Doina Teodoru a făcut primii pași în relația ei cu Cătălin Scărlătescu

Zvonurile respective au încetat în momentul în care s-a aflat că Doina Teodoru formează un cuplu amoros cu juratul de la „Chefi la Cuțite”, Cătălin Scărlătescu. În cadrul unui interviu acordat pentru VIVA!, celebrul chef bucătar a dezvăluit cum s-au cunoscut. Cei doi s-au întâlnit în Vama Veche. Cătălin Scărlătescu a fost destul de timid la început, motiv pentru care Doina Teodoru a fost nevoită să facă „primii trei pași”.

„O văzusem pe Doina Teodoru la televizor, știam că e actriță, dar nu știam că este acea Doina Teodoru. Eu nu știam omul Doina Teodoru, doar artistul Doina Teodoru. Ne-am cunoscut în Vama Veche, eu eram cu marea mea iubire, marea, iar ea era… cu cineva pe-acolo. Apoi, la ceva timp, am fost la petrecerea unei amice comune și cred că acolo s-au înfiripat lucrurile între noi.

A venit totul foarte natural. Când am cunoscut-o, da, i-am spus că vreau mulți copii și o casă cu trei etaje. (râde) Nu, glumesc! Vă dați seama că nu asta a fost ideea. Întâi ne-am dorit să ne cunoaștem cu adevărat și să o luăm efectiv pas cu pas: să vedem dacă trecem de primele 24 de ore, de prima săptămână, de prima lună, de prima ceartă, de primul scandal.

Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poza, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă ”, a povestit vedeta.