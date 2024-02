Chef Cătălin Scărlătescu a publicat pe rețelele de socializare o imagine cu care le-a dat de gândit fanilor săi. Imaginile publicate de celebrul bucătar reprezintă, practic, o cană care conține cafea. Spuma acesteia a făcut un model interesant, iar chef Cătălin Scărlătescu i-a întrebat pe cei din mediul online ce reprezintă acest model.

Fanii s-au îngrămădit să dea un răspuns, iar unii dintre ei au considerat că spuma cafelei a luat forma unei femei care este însărcinată. De aici a fost un singur pas pentru ca unii din mediul online să considere că acesta va deveni tătic.

Altcineva, care a fost de acord cu aceeași idee, a spus că spuma a luat forma unei ecografii în care se poate vedea evoluția sarcinii.

Au fost și internauți care nu au crezut astfel de lucruri. Unul dintre ei a spus că tot ce vede în poză este o cafea preparată foarte bine.

Chef Cătălin Scărlătescu nu a confirmat nici infirmat presupunerile fanilor, așa că rămâne de văzut dacă Doina Teodoru chiar este însărcinată.

Imaginea publicată pe Instagram este aceasta:

Doina Teodoru a vorbit despre relația sa cu celebrul bucătar. Actrița spune că ei nu au mereu activități comune sau prieteni comuni, dar relația lor merge perfect.

De altfel, acesta este și secretul unui cuplu fericit, este părerea Doinei Teodoru.

În cadrul podcastului moderat de Otravă, ea a precizat că un cuplu nu trebuie să facă mereu lucruri împreună.

Doina Teodoru spune că activitățile separate nu numai că fac bine sănătății mintale, dar face și ca lucrurile în relație să fie la fel de bune în continuare.

“Nu trebuie să faci totul împreună, nu trebuie să aveți doar prieteni comuni. Uite, eu cu Cătălin, spre exemplu, noi doi avem prieteni comuni și pe lângă asta el are prietenii lui care se duce și face diferite chestii și eu prietenii mei cu care am discuții ce nu le am cu prietenii lui.

Este important pentru sănătatea mintală în primul rând și pentru a merge lucrurile în relație în continuare”, a precizat ea.