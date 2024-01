Doina Teodoru vorbește despre traumele care i-au fost provocate de către părinți pe tema școlii și a notelor pe care le lua.

Nu sunt puțini adulții care încă au coșmaruri cu zilele din anii de școală. Mulți dintre noi încă visăm că suntem scoși la lecție sau că picăm un examen extrem de important.

Această situație derivă și din presiunea considerabilă pentru obținerea notelor ridicate, care era prezentă în trecut. În acele vremuri, copiii resimțeau o presiune intensă pentru a obține rezultate deosebite.

În plus, rușinea asociată obținerii notelor mici era o experiență banală. Această presiune și rușine nu le-a ocolit nici măcar pe vedete. La rândul lor, și ele au avut de înfruntat astfel de dificultăți.

Doina Teodoru se numără printre persoanele afectate de presiunea sistemului de învățământ, unde obținerea notelor înalte era o cerință, adesea pentru a aduce onoare familiilor.

Într-unul dintre cele mai recente podcasturi în care a fost invitată, partenera lui chef Scărlătescu a relatat despre nivelul ridicat de exigență impus de părinții săi în ceea ce privește performanțele școlare ale acesteia.

„Câtă teroare am avut în școală cu acest ‘trebuie’. Îmi spuneau (părinții – n.r) ‘cum adică ai luat 9, ai luat 8, dar ce ai păzit acasă, ce ai făcut cu orele alea cât ai stat la birou?’.

În cadrul aceluiași podcast, Doina Teodoru a dezvăluit că, în ciuda faptului că are o relație cu Cătălin Scărlătescu, fiecare dintre ei menține cercuri distincte de prieteni și își dedică timp separat acestor grupuri.

„Nu trebuie să faci totul împreună, nu trebuie să aveți doar prieteni comuni. Uite, eu cu Cătălin, spre exemplu, noi doi avem prieteni comuni și pe lângă asta el are prietenii lui cu care se duce și face diferite chestii și eu prietenii mei cu care am discuții ce nu le am cu prietenii lui.

Este important pentru sănătatea mintală în primul rând și pentru a merge lucrurile în relație în continuare”, a declarat actrița.