Zile libere pentru elevi! Aceștia au început anul cu câteva zile libere. Totuși, se vor întoarce curând în bănci, orele fiind reluate de luni, 8 ianuarie.

Chiar și așa, structura anului școlar 2023-2024 arată că se vor putea bucura din nou de o pauză de la cursuri.

Conform structurii anului școlar, modulul trei va dura doar câteva săptămâni. Acesta urmează să se încheie la date diferite, în condițiile în care decizia finală aparține inspectoratelor școlare județene și celui al municipiului București, după caz.

Astfel, elevii vor avea următoarea vacanță în a doua lună a acestui an. De această dată, vacanța durează o săptămână. Decizia este luată la nivelul inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, în intervalul 12 februarie – 3 martie 2024.

În funcție de județ, modulul 3 al anului școlar 2023-2024 se va sfârși pe 3 februarie, 10 februarie sau 17 februarie. Acestă structură, în module, este varianta preferată de autorități și pentru noul an școlar, 2024-2025, „pentru stabilitate şi predictibilitate”.

Despre structura școlară a vorbit și ministrul Educației, Ligia Deca. Aceasta a subliniat că structura a fost păstrată în interesul stabilităţii şi al predictibilității.

De asemenea, aceasta a subliniat că simulările au fost mutate „un pic mai devreme” în ideea că rezultatele la simulări pot fi discutate cu familiile şi pot servi pentru recuperarea materiei înainte de examenele naţionale.

„Având în vedere concluziile pedagogice, cât şi studiul de percepţie făcut public în săptămânile anterioare, am preferat, în interesul stabilităţii şi al predictibilității, să păstrăm această structură de an şcolar şi să încercăm ca toate eforturile noastre, de exemplu efortul pentru simulări pentru examenele naţionale, să fie corelate cu structura, adică practic am mutat un pic mai devreme simulările, în ideea că rezultatele la simulări pot fi discutate cu familiile şi pot servi pentru recuperarea materiei înainte de examenele naţionale”, a explicat ministrul Ligia Deca.