Marcel Ciolacu a făcut o serie de comentarii legate de pensii. Într-o intervenție la TV, liderul PSD a vorbit despre ce așteptări pot avea pensionarii. El a vorbit despre posibilitatea ca plafonarea la 9,4% a pensiilor să fie eliminată din PNRR.

„Colegul meu Victor Negrescu și cu domnul Dan Nica, colegul meu, au făcut un amendament în plenul Parlamentului European, care a trecut, astfel încât PNRR-ul să fie… Modificările cerute de către guverne în PNRR să se facă mult mai simplu, să nu mai fie acea procedură stufoasă.

Ne-a îndreptățit acest lucru, pentru că înainte, când s-a negociat PNRR-ul, cine l-a negociat, la noi a fost și secret, nu exista nici criză economică, nu exista nici criză energetică, nu exista nici război, nici…”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV, potrivit Rador.

Marcel Ciolacu, despre modificarea plafonării pensiilor la 9,4% din PIB

Întrebat dacă procentul de 9,4% pe 70 de ani va fi modificat de Guvern, liderul PSD a replicat: „Dacă nu au modificări, nu mai putem mări pensiile„.

„Despre ce vorbim, că am ajuns la prag. Acum să vedem cât va crește PIB-ul anul viitor care este estimat și e posibil să mai avem loc…(…) Este negociat.

Am fost și eu, a fost și domnul Negrescu, a fost și Marius Budăi, a fost și Dan Nica, și Mihai Tudose, toți am negociat, am înțeles că s-a mers și de la Guvern, a fost și domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, s-a vorbit și cu domnul comisar Schmit, acel lucru s-a convenit de a fi modificat”, a spus Ciolacu.

El a ținut să arate că în PNRR nu e cuprins niciun euro, în afară de irigații, pentru tineret, pentru proiecte pentru tineret nu e prins niciun euro.

Răspuns categoric în ceea ce privește majorarea pensiilor

Chestionat pe marginea pensiilor, respectiv dacă va crește procentul, le cresc și pensiile oamenilor, Ciolacu a dat un răspuns tranșant.

„Sunt ferm convins. Nu poți, trebuie crescut nivelul de trai. Lupta cea mai importantă în anul 2023 este pentru creșterea nivelului de trai. În primul rând, să scadă inflația, sperăm ca la sfârșitul anului să avem o singură cifră.

E un fenomen economic. Inflația crește foarte repede și scade foarte greu. Asta este o realitate, dar a început deja să dea semne că crește, mai ales după ce am reglementat prețul la energie. Dacă partenerii de coaliție ar fi acceptat mai devreme să reglementăm acest preț…”, a punctat liderul PSD.