Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri, 9 noiembrie, într-o conferință la Hala Laminor din București, că îi pare rău că discuția despre majorarea pensiilor se duce „într-o zonă empirică” în loc de o „zonă profesionistă”.

Declarația a venit la scurt timp după ce premierul Nicolae Ciucă a anunțat, marți, 8 noiembrie, că liberalii doresc creșterea pensiilor cu 15%.

Ciolacu: Mai intâi trebuie să vedem efectul bugetar al compensarilor pe energie

La întrebarea dacă este de acord cu procentul de 15% avansat de premier pentru majorarea pensiilor, liderul PSD a afirmat următoarele:

„Îmi pare nespus de rău că ducem mereu discuția într-o zonă empirică și nu ducem discuția într-o zonă profesionistă așa cum așteaptă românii de la noi anumite raspunsuri. Mai intâi trebuie să vedem efectul bugetar al compensarilor pe energie. După ce încheiem acest capitol, va veni ministrul de Finanțe și va spune ce sumă se poate aloca pentru măririle de pensii.

Îmi doresc să venim cu o majorare căt mai mare. Am stabilit un minim de 10%. Există din punctul meu de vedere și un maxim, cumularea celor doua legi, 11,92% (restanța din legea pensiilor) cu 5,4% (rata inflației).

Vom avea un punct de vedere și de la BNR care va spune cât ne permitem să mărim astfel încât să nu creăm o spirală inflaționistă și în loc să ajutăm oamenii să-i dezavantjăm. Am vrut o discuție mai așezată si profesionistă, am ramas la nivel de discuții pe procente”, a explicat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

PSD insistă pe echitatea socială

Președintele PSD a subliniat faptul că poziția lui cu privire la majorarea pensiilor reflectă doctrina partidului pe care îl reprezintă. Așadar, PSD insistă pe echitatea socială.

„(…) Am rămas la nivelul de procente – 15, 16, 10… Acum eu reprezint un partid social-democrat și am altă abordare. Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei cu 2.700 de lei, adică de 10 ori.

Stabilim anvelopa și avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată. Eu merg pe doctrina pe care o reprezintă PSD. Am obligația să am grijă de cei cu venituri, de exemplu, de sub 4.000 de lei. Se numește echitate socială”, a încheiat liderul social-democraților.