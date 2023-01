În urmă cu aproape trei săptămâni, Cătălin Măruță a trecut printr-o operație de ruptură de ligamente încrucișate la genunchi. În perioada recuperării medicale, Adela Popescu l-a înlocuit pe prezentator la emisiunea „La Măruță”. Acum, soțul Andrei și-a reluat activitatea și a avut parte de o surpriză neașteptată din partea colegilor de platou.

Cătălin Măruță a revenit la PRO TV

În prezent, cunoscutul prezentator se poate deplasa numai cu ajutorul cârjelor și va mai dura ceva vreme până își va putea recăpăta mobilitatea. Astăzi, pe 30 ianuarie, Cătălin Măruță și-a reluat activitatea și a avut parte de un cadou special din partea colegilor de platou. Este vorba despre câteva cărți cu titluri foarte sugestive.

Cătălin Măruță a revenit la ProTV. Prezentatorul se confrunta cu probleme la nivelul genunchilor de câteva luni bune, însă a amânat în repetate rânduri intervenția chirurgicală. În timpul operației, acesta nu a fost anesteziat total, așa că a văzut întreaga procedură. În salon, după intervenție, a fost prezentă și Andra.

Prezentatorul a avut parte de o primire specială

Proaspăt întors din concediul medical, Cătălin Măruță a avut parte de o primire specială din partea colegilor săi. Aceștia i-au oferit trei cărți cu titluri menite să ironizeze situația în care se află prezentatorul TV. În ediția de astăzi a emisiunii „La Măruță’, soțul Andrei s-a deplasat ajutat de cârje.

„Iată ce cărți mi-au făcut colegii mei cadou în perioada asta! Câinele șchiop, nu știu dacă are vreo legătură cu cârjele, mulțumesc mult de tot! E bine! Colegii mei sunt inspirați în această perioadă, au zis că ar trebui să mai citit. A…Regele olog. Nu știm ce legătură au aceste cărți între ele… Ooo, iată: Pas cu pas (n. red. cartea lui Klaus Iohannis). Domnul președinte, pas cu pas o luăm! Și, iată, cu asta încep de fapt, Mielușelul șchiop. Mulțumesc mult, dragi colegi!”, a spus prezentatorul în cadrul emisiunii de la ProTV.

Măruță a văzut operația sa live

La câteva ore după intervenția chirurgicală, Măruță a publicat un videoclip în care a vorbit despre starea lui de sănătate și despre modul în care a decurs întreaga procedură.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n. red. – zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul, și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…) Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic.”, a povestit Cătălin Măruță.