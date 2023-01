Informația serii despre Andra! Cătălin Măruță a făcut anunțul pe rețelele de socializare

Cătălin Măruță împărtășește mereu cu cei din mediul online ceea ce se întâmplă în viața sa, la fel a făcut și acum. Prezentatorul de la Pro TV le-a povestit internauților, prin intermediul unei postări pe Facebook, ce a pățit Andra atunci când a ajuns la spital înainte de Crăciun.

Vedeta a povestit că, din cauza epuizării, Andra a ajuns la spital. Cătălin Măruță a precizat că, de cele mai multe ori, nu ne gândim la propria sănătate decât atunci când ne lovește o problemă.

”Nu ne gândim la sănătatea noastră până când nu ne lovește o problemă. Atunci ne aducem aminte cât de importantă este! Și au tot fost diverse experiențe în ultimul timp: am avut viroze, eu m-am operat la picior, iar Andra, înainte de spectacolele de Crăciun, a ajuns la spital din cauza epuizării.

Ne revenim, dar nu uităm că poate altora le este mult mai greu și că trec prin situații si mai dificile (…)

Noi ne vom implica în acțiuni dedicate cauzelor comunitare pentru copii și vârstnici aflați în situații dificile. O să vă ținem la curent cu fiecare pas și sperăm să fiți alături de noi!

Noi vrem să aducem o rază de lumina copiilor si seniorilor, în viețile lor greu încercate”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță pe rețelele de socializare.

Cătălin Măruță a suferit recent o operație la genunchi

Prezentatorul a suferit recent o operație de ligamente încrucișate la genunchi. Vedeta a povestit ulterior că se simte bine după intervenția chirurgicală.

„Gata, pacientul a supraviețuit, și vă mulțumesc mult pentru mesaje. M-a așteptat și asistenta mea personală.”, a spus prezentatorul TV.

„Aici sunt. A ajuns în sfârșit, e totul în regulă, se simte bine. I-a căzut puțin vocea, așa se întâmplă de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci, dar…”, a spus cântăreața.

„Ideea e că am fost live pe parcursul întregii operații, am stat de vorbă cu doctorul Ionuț Codoreanu. Live, adică nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul Ionuț Codoreanu, genial omul, cu echipa de acolo, și povestea ce se întâmplă, și am văzut toată intervenția.”, a povestit Cătălin Măruță.