Florin Piersic are mari probleme de sănătate. În urmă cu o zi, actorul a fost transportat cu avionul și transferat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală. Doctorul Horia Roșianu a dat detalii despre cum se simte artistul. Specialistul de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca este cel care a condus intervenția chirurgicală asupra lui Florin Piersic.

Horia Roșianu este medicul care a condus operația la care Florin Piersic a fost supus în ziua de Paște. Doctorul a avut alături o echipa întreagă și a colaborat cu medicul Adrian Ștef, șeful Secției de Anestezie. De altfel, Horia Roșianu este cel care i-a aplicat lui Florin Piersic un stimulator cardiac, aparat pe care îl poartă de aproximativ 15 ani.

Specialistul a discutat despre infecția care a amenințat viața maestrului. Potrivit cardiologului, medicii din București urmează să preia îngrijirea actorului.

Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt legate de competența lor, dar și de implicarea specialiștilor ortopezi, în cadrul cazului delicat al lui Florin Piersic.

El a relatat că, împreună cu o comisie, cu medicii anesteziști, cu colegi de cea mai înaltă clasă, a depistat că pe sonde sunt vegetații.

În acel moment, s-a luat în discuție ce intervenție se va face cu prioritate. Au avut de ales între infecția protezei de genunchi sau desfundarea sondelor.

„Din punct de vedere cardiac, am strâns repede o echipă de 11 colegi și împreună, într-o zi de Paști, duminică dimineată, calmi și linștiți, în 45 de minute am operat marele actor, am extras stimulatorul și sondele fără nicio problemă”, a spus Horia Roșianu la România TV.