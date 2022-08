Luni, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat că va merge la centrala nucleară ucraineană din Zaporojie. Centrala a fost ţinta mai multor atacuri în ultimele săptămâni.

„A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este de acum pe drum. Trebuie să protejăm securitatea Ucrainei şi a celei mai mari centrale din Europa”, a scris Rafael Grossi pe Twitter, precizând că misiunea va ajunge la faţa locului „cel mai târziu în această săptămână”, relatează AFP.

Rusia şi Ucraina se acuză reciproc de aceste bombardamente. Mai multe atacuri au vizat în ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare din Zaporojie.

Totodată, operatorul ucrainean Energoatom a anunţat că centrala funcţionează de sâmbătă la amiază cu risc de scurgeri şi incendiu.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine's and Europe's biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week.

